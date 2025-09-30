Se abre la inscripción al programa intercosecha 2025/2026

El Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia del programa y expresó: “El Intercosecha es una herramienta fundamental para que nuestros trabajadores temporarios no queden desprotegidos en los períodos de inactividad. Desde la Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, trabajamos para garantizar que cada familia cuente con un respaldo económico en los momentos más difíciles”.

En la misma línea, el responsable de la Delegación Concordia de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Eduardo Vidoni, señaló: “Este programa es fruto de un esfuerzo conjunto entre Nación y Municipio. El Intercosecha busca cuidar el trabajo genuino, sosteniendo a los trabajadores en los meses donde la actividad productiva se detiene, para que las familias puedan mantener estabilidad. Nuestro compromiso es seguir acompañando a quienes sostienen las economías regionales con su esfuerzo cotidiano”.

La inscripción se puede realizar de dos maneras:

Presencial, en la Oficina de Empleo ubicada en el Centro Cívico (Pellegrini y Mitre, 1° piso), de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.

Online, completando el siguiente formulario disponible en esta publicación: https://forms.gle/HwcfEzfyvBeM11T5A

El plazo de inscripción se extenderá desde el 1° al 24 de octubre de 2025.

Requisitos: ser mayor de 18 años, presentar DNI y CUIL, y recibo de sueldo con CUIT y nombre de la empresa.

Scarzello concluyó: “Invitamos a todos los trabajadores del citrus y arándano a acercarse a la Oficina de Empleo para recibir asesoramiento y completar el trámite. Nuestro objetivo es que nadie quede fuera de esta asistencia tan necesaria”.

Para más información, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en el 1er piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 07:00 h a 13:00 h.