Se abren las inscripciones para clases de música en Concordia

En esta oportunidad, se brindarán clases de Técnica Vocal y Canto, Canto Colectivo, Guitarra, Piano y Acordeón, espacios pensados para promover el aprendizaje, la expresión artística y el encuentro a través de la música. Las propuestas están abiertas a todo público a partir de los 10 años de edad.

Las inscripciones se realizarán desde el 9 hasta el 31 de marzo, en el horario de 14:00 a 19:30 horas, en Urquiza 638. Las clases comenzarán durante el mes de abril.

Desde la Subsecretaría destacaron que estas iniciativas forman parte de las políticas que impulsa la gestión municipal para acercar la educación y la cultura a la comunidad, generando espacios accesibles de formación artística y participación para vecinos de todas las edades.