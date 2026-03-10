7PAGINAS

Lunes 9 de marzo de 2026
Se abren las inscripciones para clases de música en Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las clases que se dictan desde el Área de Música, una propuesta gratuita destinada a vecinos de la ciudad interesados en formarse y desarrollar sus habilidades musicales.
En esta oportunidad, se brindarán clases de Técnica Vocal y Canto, Canto Colectivo, Guitarra, Piano y Acordeón, espacios pensados para promover el aprendizaje, la expresión artística y el encuentro a través de la música. Las propuestas están abiertas a todo público a partir de los 10 años de edad.

Las inscripciones se realizarán desde el 9 hasta el 31 de marzo, en el horario de 14:00 a 19:30 horas, en Urquiza 638. Las clases comenzarán durante el mes de abril.

Desde la Subsecretaría destacaron que estas iniciativas forman parte de las políticas que impulsa la gestión municipal para acercar la educación y la cultura a la comunidad, generando espacios accesibles de formación artística y participación para vecinos de todas las edades.