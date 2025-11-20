7PAGINAS

Jueves 20 de noviembre de 2025
Se abrieron las inscripciones para el curso de armado de muebles con tableros producidos en Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, junto al Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI), informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Curso de Armado de Muebles con Tableros Producidos en Concordia, una propuesta formativa orientada a brindar conocimientos técnicos y habilidades prácticas vinculadas al sector mueblero local.
La capacitación se desarrollará en el Galpón del CeDeFI, ubicado en Avenida Rucci, frente a la planta industrial EGGER, y ofrecerá un espacio de aprendizaje aplicado para quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el armado de mobiliario con tableros fabricados en la ciudad.

Fechas del curso: Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de noviembre de 2025.

Horario: De 08:00 a 13:00 hs.

Cupo limitado: 25 personas.

Modalidad: Curso arancelado.

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJZdtkMik7e_PwXimgCBWhR1itGHSLO4TLebdrPGFrG8jqQ/viewform

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que “cada capacitación que impulsamos tiene un objetivo concreto: fortalecer nuestras capacidades locales y generar oportunidades reales de trabajo. El sector maderero y mueblero es estratégico para Concordia, y formar a nuestros vecinos en técnicas modernas y aplicadas es clave para acompañar su crecimiento”.

A su vez, remarcó que “la articulación entre el municipio, CeDeFI y una empresa de referencia como EGGER demuestra que cuando el sector público y privado trabajan juntos, se generan condiciones para el desarrollo productivo y la creación de valor en la comunidad”.

El curso está dirigido a emprendedores, trabajadores del rubro madera y muebles, estudiantes de formación técnica y personas interesadas en adquirir herramientas concretas para el diseño, producción y armado de mobiliario, empleando tableros industriales producidos en Concordia.

Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas impulsadas por el municipio para impulsar la empleabilidad, acompañar al sector productivo y promover la capacitación técnica como motor del crecimiento local.

 