Se abrieron las inscripciones para el curso de armado de muebles con tableros producidos en Concordia

La capacitación se desarrollará en el Galpón del CeDeFI, ubicado en Avenida Rucci, frente a la planta industrial EGGER, y ofrecerá un espacio de aprendizaje aplicado para quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el armado de mobiliario con tableros fabricados en la ciudad.

Fechas del curso: Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de noviembre de 2025.

Horario: De 08:00 a 13:00 hs.

Cupo limitado: 25 personas.

Modalidad: Curso arancelado.

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJZdtkMik7e_PwXimgCBWhR1itGHSLO4TLebdrPGFrG8jqQ/viewform

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que “cada capacitación que impulsamos tiene un objetivo concreto: fortalecer nuestras capacidades locales y generar oportunidades reales de trabajo. El sector maderero y mueblero es estratégico para Concordia, y formar a nuestros vecinos en técnicas modernas y aplicadas es clave para acompañar su crecimiento”.

A su vez, remarcó que “la articulación entre el municipio, CeDeFI y una empresa de referencia como EGGER demuestra que cuando el sector público y privado trabajan juntos, se generan condiciones para el desarrollo productivo y la creación de valor en la comunidad”.

El curso está dirigido a emprendedores, trabajadores del rubro madera y muebles, estudiantes de formación técnica y personas interesadas en adquirir herramientas concretas para el diseño, producción y armado de mobiliario, empleando tableros industriales producidos en Concordia.

Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas impulsadas por el municipio para impulsar la empleabilidad, acompañar al sector productivo y promover la capacitación técnica como motor del crecimiento local.