Sábado 18 de octubre de 2025
Se abrieron las inscripciones para la fecha coronación del Duatlón Rural Concordiense en Bodega Robinson

Todo está listo para el gran cierre de la temporada 2025 del Duatlón Rural Concordiense, evento organizado por la Asociación Amigos del MTB. La competencia final, que marcará el fin del calendario anual, se desarrollará el sábado 24 de octubre en la Bodega Robinson, desde las 15 horas.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Será el segundo intento de realización, luego de que la fecha debiera ser reprogramada el mes pasado a causa de las lluvias.

La prueba combinará 3 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y un último tramo de 3 kilómetros de pedestrismo, con la posibilidad de participar de manera individual o en duplas, sumando las edades de los integrantes.

Desde la organización informaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 23 de octubre al mediodía, y deberán realizarse exclusivamente a través del sitio web www.encarrera.com.ar/dua.

El circuito de ciclismo contará con un recorrido de 10 kilómetros, que los competidores deberán completar dos veces, mientras que el trazado pedestre será del tipo cross country, diseñado para ofrecer una experiencia desafiante y atractiva para los atletas.

En la fecha coronación se entregarán premios del 1º al 5º puesto en cada categoría, y además se reconocerá a los tres equipos más numerosos del campeonato con órdenes de compra de “Campoy Alimentos”.

De esta manera, el Duatlón Rural Concordiense se prepara para vivir su jornada final en un entorno natural único, combinando deporte, camaradería y la tradicional hospitalidad de la Bodega Robinson.

