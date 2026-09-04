Se abrieron las ofertas de la licitación para la repavimentación y bacheo de un sector de calle Tavella

La obra se ejecutará con fondos propios y tiene un presupuesto oficial que ronda los 500 millones de pesos.

Se proyecta realizar la reconstrucción completa del paquete estructural en parte del tramo a intervenir. Los trabajos comprenden el fresado de la capa asfáltica existente; demolición de reparaciones hechas con hormigón y del lomo de burro existente y la ejecución de una base de suelo cemento para finalizar con una carpeta asfáltica en caliente.

Además se contempla el bacheado con mezcla asfáltica en caliente con la reconstrucción total del paquete estructural y se prevé la renovación y ampliación de las redes de agua y cloaca, de conexiones domiciliarias y colocación de válvulas e hidrante.

Al respecto el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel sostuvo que “los trabajos se van a realizar en dos etapas, por un lado el bacheo y por otro, la repavimentación. Para la gestión es muy importante poder realizar esta obra porque se trata de una arteria fundamental y con una transitabilidad importante ya que conecta varios puntos neurálgicos de la ciudad”.

Al llamado a licitación se presentaron 3 ofertas, correspondientes a las firmas José Eleuterio Pitón S.A.; Piuterra S.A. y Vecchio S.R.L.

Prensa municipal