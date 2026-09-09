Se abrieron las ofertas para la pavimentación de calles de la zona norte de Concordia

Durante la mañana de este miércoles se realizó la apertura de ofertas de la licitación pública correspondiente a la III etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que lleva adelante la Municipalidad de Concordia con recursos propios.

La obra contempla la pavimentación de distintas arterias de la zona norte de la ciudad y cuenta con un presupuesto oficial cercano a los 1.900 millones de pesos.

En concreto, los trabajos alcanzarán a calle Laprida, entre Italia y Sara Neira, y calle Mario Gatto, entre Laprida y Monseñor Tavella.

Una intervención integral

Desde el municipio remarcaron que la obra no se limitará a la colocación del pavimento, sino que previamente se ejecutará una renovación integral de la infraestructura básica existente.

En una primera etapa se realizará el recambio de las cañerías de agua potable y de la red colectora cloacal, incluyendo las correspondientes conexiones domiciliarias.

También está prevista la instalación de nuevas válvulas esclusas e hidrantes, con el objetivo de mejorar y garantizar la operatividad del sistema.

Una vez finalizados estos trabajos, se avanzará con la ejecución de una base de suelo cemento y la posterior pavimentación definitiva, además de la reconstrucción del cordón cuneta.

“Venimos con un buen ritmo en las licitaciones”

El secretario de Obras Públicas de Concordia, Fernando Esquibel, destacó el avance del proceso de licitaciones y consideró que esta nueva etapa permite darle continuidad al plan de infraestructura que impulsa el municipio.

“Venimos con un buen ritmo en todo lo que es licitaciones. Con esta tercera etapa damos continuidad a todo el plan que se viene ejecutando en diversos puntos de la ciudad, avanzando a buen ritmo”, señaló.

El funcionario también puso el acento en la importancia de ejecutar las obras de manera integral.

“Estamos muy satisfechos de que Concordia pueda avanzar y desarrollar infraestructura, que no es solamente pavimento, que es la última etapa de lo que se ve, sino también las cloacas, conexiones de agua y pluviales”, explicó.

En ese sentido, Esquibel remarcó que la intervención previa de las redes permitirá garantizar una mayor durabilidad de los trabajos.

“En cada sector intervenido, previamente se hace todo un trabajo integral que nos garantiza durabilidad de la obra”, afirmó.

Tres empresas presentaron ofertas

Al llamado a licitación se presentaron tres empresas, que acercaron sus respectivas propuestas para la ejecución de los trabajos.

Las firmas participantes fueron:

José Eleuterio Pitón S.A.

Piuterra S.A.

Vecchio S.R.L.

A partir de la apertura de las ofertas, continuará el proceso administrativo correspondiente para evaluar las propuestas y avanzar hacia la adjudicación de una obra que forma parte del plan de infraestructura que la Municipalidad de Concordia ejecuta con fondos propios.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas