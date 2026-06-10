Se acerca un frente frio para la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un frente frío que afectará a toda la provincia de Entre Ríos durante los próximos días. Si bien se prevén jornadas mayormente estables, el termómetro registrará una baja significativa de las temperaturas mínimas en Concordia y las localidades vecinas, consolidando un panorama netamente otoñal de cara al fin de semana.

La previa al frío: Miércoles y jueves con alta humedad

Para este miércoles, se espera una jornada con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que no superará los 17°C. El día estará marcado por una humedad extremadamente alta (99%), la presencia de neblinas matinales y un cielo que se tornará nublado hacia la tarde, acompañado por vientos en calma.

El jueves mantendrá condiciones similares: el SMN anuncia una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, con el cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sirviendo como transición antes del ingreso de la masa de aire frío.

El viernes comienza el marcado descenso

El cambio de tiempo se consolidará a partir del viernes. Aunque la tarde se presentará agradable y con fuerte presencia de sol (alcanzando una máxima de 19°C), la mañana registrará neblinas y la temperatura mínima descenderá de forma notable hasta ubicarse en los 7°C.

Fin de semana muy frío y con baja probabilidad de lluvias

El fin de semana obligará a los habitantes de la región de Salto Grande a reforzar el abrigo:

Sábado: La temperatura mínima se mantendrá en los 7°C, mientras que la máxima descenderá a los 16°C. Se anticipa neblina por la mañana y existe un 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde.

Domingo: Será la jornada más fría de la semana. La mañana arrancará con una mínima de apenas 5°C. Sin embargo, la tarde promete ser agradable y con bastante sol, permitiendo que la máxima alcance los 16°C.

Dato clave: Las probabilidades de precipitaciones importantes para Concordia y la zona se mantienen bajas para este fin de semana, limitándose únicamente a inestabilidades aisladas durante la tarde del sábado.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas