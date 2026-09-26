Se adelanta al lunes 28 de septiembre la inscripción al curso de laqueado de madera

La capacitación está orientada a brindar herramientas prácticas para aprender técnicas tradicionales de acabado sobre madera, tanto para la realización de trabajos en muebles nuevos como para la restauración, renovación y puesta en valor de muebles existentes.

Durante el curso se abordarán contenidos vinculados a la preparación y acondicionamiento de la madera, técnicas correctas de lijado, preparación de superficies antes de pintar, aplicación de hidrolaca al agua mediante pad y aplicación de laca de poliuretano base solvente mediante pincel.

También se trabajará sobre la cantidad y forma correcta de aplicar cada mano, el lijado entre manos, la corrección de imperfecciones y diferentes técnicas necesarias para lograr una terminación lisa y de calidad profesional.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que los participantes podrán aprender a obtener una terminación profesional sin necesidad de utilizar compresor ni pistola, incorporando herramientas y procedimientos sencillos para desarrollar esta técnica artesanal.

La capacitación estará a cargo de Martín Coduri, quien compartirá conocimientos técnicos y prácticos vinculados al laqueado de madera y a las distintas etapas necesarias para alcanzar una terminación pareja, resistente y de calidad.

En el marco de esta propuesta, la empresa BOURLOT – Centro de Cortes, Placas & Herrajes realizará un aporte de los materiales y elementos necesarios para el desarrollo de la capacitación, acompañando esta iniciativa de formación y fortalecimiento de los oficios.

Esta articulación entre el sector público y privado permitirá acercar herramientas y conocimientos concretos a los vecinos de Concordia, favoreciendo el acceso a una capacitación práctica vinculada con un oficio.

El curso se desarrollará el martes 6 de octubre, de 15:00 a 16:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia.

Las inscripciones comenzarán el lunes 28 de septiembre, en la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico, en Mitre y Pellegrini.

La propuesta se enmarca en las políticas de capacitación y formación para el trabajo impulsadas por la Municipalidad de Concordia, orientadas a brindar herramientas concretas para el desarrollo de nuevos oficios, fortalecer las capacidades laborales y ampliar las oportunidades de inserción y desarrollo productivo.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Concordia continúa promoviendo instancias de formación práctica y articulación con distintos actores de la comunidad, recuperando y transmitiendo conocimientos vinculados a oficios tradicionales y generando nuevas herramientas para el trabajo y el emprendedurismo.