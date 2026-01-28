Se agigantan las expectativas por una nueva edición del Carnaval de Federación

Este martes, y mientras se ultimaban los detalles para la noche de ensayo general, un cronista de 7Paginas recorrió el desfilódromo, donde el movimiento era incesante. Allí se ajustaban cuestiones técnicas, iluminación y estructura, en la recta final rumbo al debut de la edición 2026.

En ese marco, 7Paginas dialogó con Lucas Burna, presidente de la comparsa Samba Berá, que este año hará su debut en el carnaval federadense. Burna destacó el trabajo conjunto entre las comparsas y el municipio: “Sin el municipio no se puede hacer el carnaval y sin las comparsas tampoco. Esto es un trabajo en conjunto para hacer algo lindo, vistoso, y mejorar año tras año”.

En cuanto a las expectativas, el dirigente se mostró optimista: “Son excelentes. Hay muchos mensajes, mucha publicidad, mucha gente que quiere participar y estar presente. Ahora solo falta abrir las puertas el sábado y ver el desfilódromo lleno para confirmar que este es el camino correcto”.

Burna remarcó que esta edición puede marcar un punto de inflexión en la historia del carnaval local, al comenzar a tomar forma la idea de un ente de carnaval. “Estoy totalmente de acuerdo en que se forme un ente, con representantes de cada comparsa y de la comisión, para trabajar con más tiempo y no llegar siempre a las corridas. El carnaval debe ser autosustentable, los números son grandes, los gastos también, y el riesgo lo corremos todos”, explicó.

Respecto a la organización, aseguró que, pese al poco tiempo disponible, todo está encaminado. “Se cerró el tema del seguro, ya está pago y vigente, se está trabajando en la habilitación del predio, vienen los bomberos a revisar lo que corresponde. Estamos a contrarreloj, pero todo está bastante pulido”, señaló.

Para el público, Burna confirmó que el sábado el predio abrirá a las 21 horas y el desfile comenzará a las 22. El orden de salida será Yasí Porá, luego Samba Berá y cerrará la noche Mocidade. Además, destacó algunas mejoras visibles como el refuerzo en la iluminación del desfilódromo, un nuevo sector VIP joven, cantinas más cercanas a las tribunas y mayor comodidad para el público.

Por su parte, Fernanda Rastelli, referente de la comparsa Mocidade, también dialogó con 7Paginas y reconoció que los días previos se viven con nervios y mucho trabajo. “Estamos trabajando a full, como todos los años, tratando de que Mocidade vuelva a ser lo que fue. Esta experiencia organizativa es nueva y cansadora, pero tenemos que tirar todos para el mismo lado, por el carnaval y por la ciudad”, afirmó.

Rastelli se mostró confiada en que esta edición marque un antes y un después: “Nos veo unidos, con buena relación entre todos, resolviendo las cosas rápidamente y consensuando. Hubo mucho acompañamiento de la gente y de los privados, incluso en el poco tiempo que tuvimos. Eso se notó y es muy positivo”.

Finalmente, coincidió en la necesidad de avanzar hacia un ente de carnaval y sumar al sector privado. “Federación es turismo, esto es bueno para todos: comparsas, comerciantes, privados y la ciudad en general”, concluyó.

Con expectativas en alza, trabajo conjunto y una fuerte apuesta a la organización, el Carnaval de Federación se prepara para volver a brillar y reafirmar su lugar como una de las fiestas populares más importantes de la región.