Se agudiza el conflicto en Estancia Grande: la UOEMC denunció aprietes del intendente Goldin

Goldin.

«Se maneja como patrón de estancia»

El secretario general de la UOEMC, Maximiliano Torres, estuvo presente en el lugar acompañando a los trabajadores y dialogó con un cronista de 7Paginas sobre la situación.

«Es lamentable la situación que están atravesando los trabajadores por aprietes del poder ejecutivo, principalmente por el intendente Goldin, que tendría que estar acompañando en esta situación que estamos atravesando todos los argentinos. Estancia Grande obviamente no queda afuera, y nosotros solamente pedimos que respete a los trabajadores. Venimos a luchar por un sueldo digno, siempre como corresponde, por notas», expresó Torres.

La medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana con una asamblea permanente en el lugar de trabajo, acompañada de una ruidosa manifestación en reclamo de mejoras salariales.

Recomposiciones insuficientes y pérdida del poder adquisitivo

Torres detalló que la situación llegó a este punto luego de presentar más de cinco notas sin recibir respuesta alguna. Además, criticó que las recomposiciones salariales otorgadas por el Ejecutivo no se ajustan a los índices inflacionarios.

«Sin convocar a una mesa de diálogo, otorgan recomposiciones salariales que no están acorde a los índices inflacionarios, y a raíz de esto, los compañeros van perdiendo alrededor del 50% del poder adquisitivo en el bolsillo. Por eso nuestra presencia no es un capricho», enfatizó el dirigente gremial.

Denuncias de precarización laboral

Además del reclamo salarial, el secretario general de la UOEMC denunció situaciones graves de precarización laboral en el municipio:

«Nos encontramos con trabajadores muy presionados, muchos de ellos sin ningún seguro ni aportes, y además sabemos que hay vacantes que no se están cubriendo con trabajadores en blanco, sino con empleados en negro. No queremos que la variable de ajuste sea siempre el bolsillo de los trabajadores que hoy están en blanco. No queremos que este Ejecutivo se maneje como patrón de estancia», expresó Torres.

Interferencia de un concejal libertario

Durante la manifestación, Torres cuestionó el accionar de un concejal libertario de apellido Lugo, quien se presentó en el lugar intentando desactivar la medida de fuerza.

«Nos sorprendió que esta persona de Estancia Grande se presentara como concejal de la provincia. La verdad que es la primera vez que escucho esto, y habrá que tomarlo de donde viene», ironizó el dirigente sindical.

El gremialista también anticipó que el próximo viernes tendrán una reunión con el Ejecutivo municipal de Estancia Grande para intentar buscar una solución al conflicto.

Puerto Yeruá: otro frente de conflicto

Por otro lado, Torres comentó que dentro de la jornada de hoy también se trasladarán a la localidad de Puerto Yeruá, donde la situación es similar:

«También hemos hecho varias notas y no hemos tenido respuestas» afirmó el dirigente, adelantando que continuarán los reclamos en dicha localidad.

La situación en Estancia Grande continúa siendo incierta, mientras los trabajadores municipales mantienen su firme postura en defensa de sus derechos laborales y salariales.