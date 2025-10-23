¿Se agudiza la interna de la UCR en Federación? Ediles radicales se sumaron al PJ en un pedido de transparencia a Carlos Cecco

El hecho llamó la atención porque Cecco no solo es el titular de CAFESG, sino también referente histórico de la UCR y ex intendente de Federación, lo que deja entrever diferencias internas dentro del mismo espacio político. No es la primera vez que dirigentes o ediles del radicalismo local marcan distancia con el ex jefe comunal.

Un pedido conjunto por transparencia

El proyecto de resolución, presentado por el bloque “Más por Entre Ríos”, recibió el voto unánime de todos los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición. En el texto aprobado se solicita a Cecco que remita un informe completo que incluya:

Memoria descriptiva y técnica de la obra.

Planos arquitectónicos.

Fundamentación de la necesidad del proyecto.

Cronograma de ejecución.

Presupuesto desglosado.

Mecanismos de control y seguimiento previstos.

Según expresaron los concejales, el objetivo del pedido es garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos y asegurar un control ciudadano efectivo sobre los recursos administrados por CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande).

“El Concejo debe velar por el uso correcto de los recursos públicos”

En los fundamentos del proyecto, los ediles remarcaron que el Concejo Deliberante tiene la obligación institucional de supervisar las inversiones que provienen del Estado, especialmente en obras que afectan directamente la calidad de los servicios públicos locales.

“El Concejo Deliberante, como órgano de representación ciudadana, debe exigir rendición de cuentas y garantizar que los fondos se apliquen de manera eficiente, transparente y con criterios de equidad”, expresa el texto aprobado.

Señales de fractura interna

El acompañamiento de los concejales radicales a un proyecto impulsado por el peronismo no pasó inadvertido en el ámbito político local, donde muchos lo interpretan como una nueva muestra del desgaste de la relación entre algunos dirigentes de la UCR y Carlos Cecco.

Con esta resolución, el Concejo Deliberante de Federación no solo busca fortalecer los mecanismos de control institucional, sino que además deja al descubierto una grieta dentro del radicalismo local, que podría profundizarse en los próximos meses si las diferencias políticas se trasladan al terreno electoral.

