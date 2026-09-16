Se aleja el frío y se viene un clima primaveral en Concordia y la zona

El frío comienza a quedar atrás en Concordia y la región de Salto Grande, justo en la previa de la llegada de la primavera. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán en ascenso durante los próximos días y se esperan jornadas con condiciones climáticas agradables.

Para este miércoles, el SMN prevé una temperatura mínima de 8 grados, aunque el registro aumentará rápidamente durante la jornada hasta alcanzar una máxima de 21 grados. El cielo estará algo nublado, con una humedad cercana al 98% y vientos del sector sudeste a unos 8 kilómetros por hora.

El cambio de condiciones se hará más evidente el jueves, cuando la mínima se ubique en 10 grados y la máxima alcance los 23 grados. La jornada se presentará con cielo despejado durante la mañana y algunas nubes por la tarde.

Para el viernes, en tanto, continuará el ascenso de las temperaturas. La mínima será de 13 grados, mientras que la máxima llegará nuevamente a los 23 grados, con cielo parcialmente nublado.

Un fin de semana con temperaturas primaverales

El panorama meteorológico continuará mejorando hacia el fin de semana. Según el SMN, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 25 grados, anticipando condiciones más propias de la primavera que del invierno que comienza a despedirse.

De esta manera, luego de los últimos ingresos de aire frío que se hicieron sentir en la región, Concordia y las localidades de la zona de Salto Grande se preparan para varios días con temperaturas en ascenso y un clima más agradable.

La tendencia marca, al menos por ahora, una transición hacia jornadas más cálidas, en coincidencia con la proximidad del inicio de la primavera.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas