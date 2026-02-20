Se amplía el rango etario en el plan focalizado de vacunación contra el dengue

La estrategia forma parte de una política nacional destinada a las jurisdicciones con mayor incidencia de casos, con el objetivo de reducir complicaciones y prevenir nuevos cuadros graves.

Quiénes pueden acceder

Desde el Hospital Delicia Concepcion Masvernat se aclaró que la convocatoria no está dirigida a toda la población, sino a un grupo específico.

Podrán vacunarse:

Personas que hayan tenido dengue y estén notificadas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Para ello, la Dirección General de Epidemiología proveyó un listado oficial.

Personas que hayan cursado la enfermedad pero no estén notificadas, quienes deberán presentar un certificado médico donde conste la fecha de inicio de síntomas.

Quienes cumplan con estos requisitos deberán concurrir al vacunatorio del hospital, en el horario de 8 a 16, con la documentación que acredite identidad.

Sin convocatoria personalizada

Desde la institución sanitaria informaron que no se realizará una convocatoria individual, por lo que no se enviarán mensajes ni se efectuará contacto telefónico. Las personas interesadas que reúnan las condiciones deberán acercarse por sus propios medios.