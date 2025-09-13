Se anticipa la primavera en la región de Salto Grande

Este sábado arrancó con una mañana fresca, con una mínima de 9 grados, pero las condiciones fueron mejorando con el correr de las horas. Según el pronóstico, la jornada tendrá cielo mayormente nublado, humedad cercana al 72% y una máxima que alcanzará los 24 grados.

Para este domingo se espera un notorio ascenso en las temperaturas mínimas, que rondarán los 15 grados, mientras que la máxima llegará a 23 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, manteniendo el panorama estable y agradable.

Semana primaveral en puerta

A partir del lunes y hasta el viernes, la región vivirá días con mínimas que oscilarán entre los 15 y 17 grados. En cuanto a las máximas, solo el lunes se quedará en 21 grados, mientras que desde el martes en adelante se ubicarán entre 26 y 27 grados, consolidando un escenario típico de primavera anticipada.

Cabe señalar que para el lunes se anuncia una baja probabilidad de tormentas (40%), mientras que el resto de la semana no se prevén condiciones de inestabilidad, lo que augura jornadas ideales para actividades al aire libre.

