7PAGINAS

Sábado 13 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Se anticipa la primavera en la región de Salto Grande

Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Este sábado arrancó con una mañana fresca, con una mínima de 9 grados, pero las condiciones fueron mejorando con el correr de las horas. Según el pronóstico, la jornada tendrá cielo mayormente nublado, humedad cercana al 72% y una máxima que alcanzará los 24 grados.

Para este domingo se espera un notorio ascenso en las temperaturas mínimas, que rondarán los 15 grados, mientras que la máxima llegará a 23 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, manteniendo el panorama estable y agradable.

Semana primaveral en puerta

A partir del lunes y hasta el viernes, la región vivirá días con mínimas que oscilarán entre los 15 y 17 grados. En cuanto a las máximas, solo el lunes se quedará en 21 grados, mientras que desde el martes en adelante se ubicarán entre 26 y 27 grados, consolidando un escenario típico de primavera anticipada.

Cabe señalar que para el lunes se anuncia una baja probabilidad de tormentas (40%), mientras que el resto de la semana no se prevén condiciones de inestabilidad, lo que augura jornadas ideales para actividades al aire libre.

Redaccion de 7Paginas