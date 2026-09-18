Se anticipó la primavera en la región de Salto Grande

La primavera parece haberse adelantado en la región de Salto Grande, con un marcado ascenso de las temperaturas previsto para los próximos días. Luego de una mañana fresca, el viernes cerrará con una máxima de 26 grados, mientras que durante el fin de semana se mantendrán registros similares.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes comenzó con una mínima de 11 grados, cielo mayormente nublado, una humedad del 88% y vientos del sector sudeste a unos 4 kilómetros por hora.

La jornada tendrá una amplitud térmica importante, ya que la temperatura continuará subiendo hasta alcanzar los 26 grados durante la tarde.

El cambio más notorio llegará a partir de este sábado, cuando las temperaturas mínimas también comenzarán a ser más elevadas.

Un fin de semana con temperaturas primaverales

Para este sábado, el SMN anticipa una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados, con cielo mayormente nublado durante buena parte de la jornada.

El domingo continuará con condiciones similares. La mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. Durante la mañana podría aparecer el sol, aunque hacia la tarde volvería a incrementarse la nubosidad.

Por el momento, no se prevén precipitaciones para el fin de semana, aunque sí se espera abundante presencia de nubes.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas