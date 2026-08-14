Se calientan los motores en el Concejo Deliberante de Concordia: de las redes al recinto, la puja entre “El Gorila” y “El Topo”

En lo que va de la actual gestión municipal, las redes sociales y los medios locales han sido el escenario de constantes y duros enfrentamientos entre dos figuras de la política concordiense: el exfuncionario de la administración de Enrique Cresto, Jorge “El Topo” Mendieta, y el concejal del PRO, Felipe “El Gorila” Sastre.

Mientras Mendieta ha mantenido una postura firme en defensa de la gestión anterior y fuertemente crítica hacia la administración del intendente Francisco Azcué, Sastre ha utilizado sus plataformas para cuestionar categóricamente el legado de la gestión peronista saliente.

Un recambio que traslada la disputa al recinto

Tras el reciente y lamentable fallecimiento del edil peronista Guillermo Satalía Méndez —quien supo protagonizar vehementes debates con Sastre y con el bloque oficialista—, la banca vacante deberá ser ocupada por Mendieta. De esta manera, las chicanas y los cruces que hasta ahora se daban en el terreno virtual prometen trasladarse de forma directa al recinto del Concejo Deliberante.

Un anticipo de lo que se avecina ocurrió esta misma semana, cuando Mendieta irónicamente comentó una publicación sobre la polémica compra de vino con fondos destinados a un comedor en Feliciano. “El Topo” lanzó con picardía que “a esa botella la compraron cuando Patricia Bullrich vino a Entre Ríos”, dejando en claro que no piensa guardarse nada a la hora del debate público.

Con la mirada puesta en 2027

El inminente desembarco de Jorge Mendieta en el cuerpo deliberativo no solo redefine las dinámicas de discusión interna entre el oficialismo y la oposición, sino que da el puntapié inicial a un clima político cada vez más efervescente, en una etapa donde las distintas fuerzas comienzan a mover sus fichas con vistas a las elecciones de 2027.

Redaccion de 7Paginas