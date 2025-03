Se casó el hijo del corrupto ex senador entrerriano Ballestena y se pasó al fisco por dónde no les da el Sol

La fiesta de agasajo para los novios, (muy reservada), se realizó en el predio que posee la Sociedad Rural Argentima en la ciudad de La Paz, contó con la presencia musical de Los Palmeras, el dato es que habrían tocado por alrededor de 30 a 45 minutos con un presunto cachet de no menos de los 50 millones de pesos.

Un dato no menos destacable fue que se prohibió el uso de celulares, a punto tal que algunos asistentes hablan de la existencia durante el evento de bloqueadores de señales.

¿Quién es Aldo Ballestena?

Su padre es Héctor Roberto Ballestena quien ingresó como ordenanza en 1959 como ordenanza del Banco Entre Ríos y se jubiló en 1985 de gerente también fue profesor de contabilidad en dos escuelas y llevaba los números de 17 campos.

Su madre, Dora Fontanini, era maestra. Tiene una hermana llamada Viviana Griselda (1963), en la actualidad se encuentra sumamente enfretada con su hermano, por una supuesta sustracción de bovinos ocurrida tiempo atrás.

Silvia Flores es su esposa y tiene cuatro hijos: María Virginia (1989), Julián Alberto (1990), Rodrigo (1991), Juan Francisco (1995), Agustín (1996). Estudio en la escuela primaria Modelo “Primera Junta” y cursó el secundaria en la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”. En 1979 comienza a estudiar Veterinaria en la ciudad de Esperanza y se recibe en 1985.

Entre 1991-1995 fue edil y presidió el Concejo Deliberante. De 1995 al 2000 fue coordinador del norte entrerriano con la lucha sanitaria contra la garrapata, el piojo y la sarna, actividad dependiente de la Secretaría de la Producción.

En 2000 el intendente Eduardo Golli lo convoca para que se haga cargo de la Secretaría de Economía. En 2007 llega a ser senador, cargo que renueva en 2011 y en 2015. En el 2019 se hizo cargo del Ente Portuario de La Paz.

En el 2020 la Justicia entrerriana dio a conocer un listado de todas las causas de corrupción que tramitan en el departamento La Paz, entre ellas figuraba el expediente 10677 caratulado “Agente fiscal s/investigación de oficio”.

Se trata de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ex senador del departamento La Paz, Aldo Ballestena, la misma se abrió en 2018 tras publicaciones periodísticas.

Según medios periodísticos, Aldo Ballestena por esos años dispondría de varios inmuebles en La Paz, un complejo en construcción de 24 departamentos a escasos metros del complejo termal (que está a nombre de su hija de 28 años), campos en la zona y varios vehículos.

Entre ellos, un Mercedes Benz de 60 mil dólares. Además tendría fuerte injerencia en los negocios de la empresa constructora Norvial, la más beneficiada con obras en La Paz a partir de las administraciones de Sergio Urribarri y las posteriores de Gustavo Bordet, destacaban medios periodísticos en 2018.

“Según los registros oficiales, la familia Ballestena contaba en ese momento con siete inmuebles en La Paz. Ninguno está registrado a nombre del legislador. La casa, de calle Larrea 1158, tiene como titular a Silvia Flores, la esposa del senador provincial, quien es ama de casa. El resto, se encuentra a nombre de sus hijos Julián, María Virginia y Juan Francisco. El primero de ellos, de 27 años, es un joven arquitecto (fue quien diseño la mansión del establecimiento de campo ubicado en el acceso de La Paz y que había sido adquirido en su momento por su abuelo Roberto Ballestena), pero desarrolla su actividad en Santa Fe, donde fijó domicilio. En mayo de 2019 año creó la empresa Aba Construcciones SRL, junto a su socio Nicolás Aleman, oriundo de Santo Tomé, también arquitecto, con un capital social de 200 mil pesos”.

A su vez, se indicaba que “María Virginia dispone de cuatro terrenos, pese a que en su momento hizo de secretaria de su padre y actualmente es empleada del Tribunal Electoral, que depende de la justicia entrerriana. Lo más saliente fue el terreno que figura a su nombre, a menos de dos cuadras del complejo termal de La Paz. En esa zona, el metro cuadrado sale 500 dólares. En ese terreno de la joven Ballestena (de 28 años), está terminando la construcción de 24 departamentos para alquilar, para lo cual hubo que hacer una fuerte inversión. Obviamente, todo con el dinero aportado por su padre legislador. La hija del legislador no tiene créditos tomados, porque tampoco podría justificarlo con un sueldo mensual que no supera los 25 mil pesos. Cumple funciones en el Senado y estudia Derecho. Incluso, por un tiempo estuvo a prueba en un conocido estudio jurídico de la zona tribunalicia, que comanda un destacado abogado penalista, pero no permaneció por demasiado tiempo en el lugar”.

También se señaló que “desde el 2008 hasta el año pasado, Ballestena reside en una casa alquilada en avenida de la Alameda. Pero en el 2017 optó por comprar una casa en calle Nogoyá al 700, cuya operación habría sido concretada en alrededor de 270 mil dólares y con un conocido profesional de la capital entrerriana”.

Ballestena también dispondría de campos en la zona, aunque no figurarían a su nombre sino de supuestos testaferros. Se mencionan 600 hectáreas que habría pertenecido a un señor Carlos Mentasti, en el departamento Federal.

También trascendió la adquisición de una isla, en la zona de Santa Fe, para el destino de animales, tal como sucede con varios de los productores paceños, para la colocación de numerosos animales.

Poderoso hombre del norte entrerriano como pocos, muchos paceños que conocen el paño, saben de la inmensa fortuna que habría amasado durante su paso por la gestión pública, pero casi nadie se animan a hablar en púbico.

El sábado y en medio de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, pudo realizar con muchos racaudos una fiesta muy esperaba por la familia, definitivamente los gustos hay que dárselos en vida y en este caso vaya que se los da.

