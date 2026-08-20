Se cerraron las participaciones de los equipos concordienses en copas de oro.

Miércoles con sabor a poco para los equipos representantes de la Liga de Fútbol de Salón Concordia, tras la caída en Paraná de Estudiantes, que accedió a Cuartos de Finales tras ubicarse en la colocación de privilegio dentro del Grupo B.

En menos de 24 horas, el “Verde” concordiense y Atlético Neuquen de Paraná se vieron la cara en dos oportunidades, siendo victoria en la última para los dueños de casa con un resultado que se repitió, pero que en este caso se revirtió. El marcador lo abría Gastón Maffeis, luego de un remate en el travesaño y en una doble carambola el 5 de los dirigidos por Juan Ignacio Burgos, se ponían en ventaja. La igualdad no tardó en llegar, en un gol dudoso donde la pelota no habría pasado en su totalidad la línea, siendo interpretada por los árbitros que la circunferencia traspasó la misma. En el complementario por medio de una equivocación en ataque llegó la diferencia a los dueños de casa. A pesar de todos los esfuerzos e intentos de igualdad, la victoria se quedó en la capital provincial, sentenciando la eliminación.

El equipo concordiense se despidió invicto en fase regular, con 4 encuentros jugados en totalidad, convirtiendo 6 goles y recibiendo la misma totalidad.

Debía el tercer encuentro y fue con derrota. Misma suerte corrió Juana Azurduy en Posadas, cerrando la primera etapa con una dura goleada por parte de otro conjunto paranaense. En este caso fue 0-10 ante Club Español, que pasó a la siguiente ronda de la Copa de Oro Norte.

La continuidad se dará ahora, con el inicio de la Copa ACCOFUSA que tendrá lugar el próximo fin de semana en las instalaciones del Complejo Deportivo Indoor de Eva Perón y Padres Capuchinos.

Por Fernando De Gaetano

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