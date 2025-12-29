Se completaron los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas de Concordia a Rio Negro y Neuquén

Este dispositivo fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia, en una coordinación institucional que permitió desarrollar un proceso ordenado, transparente y eficiente, garantizando condiciones adecuadas para los trabajadores temporarios.

Desde las primeras horas de la jornada, una importante concurrencia de vecinos se hizo presente para realizar la inscripción, lo que permitió cubrir rápidamente todos los cupos previstos. La masiva participación reflejó la alta demanda existente y la relevancia de esta política pública de acompañamiento al sector frutícola.

Al respecto, Juan Manuel Scarzello destacó el resultado alcanzado y señaló que “la inscripción fue altamente satisfactoria. En pocas horas se completaron los cupos, lo que demuestra la necesidad existente y la confianza de los vecinos en un dispositivo que está pensado para cuidar al trabajador y garantizar un traslado seguro”.

Asimismo, el funcionario valoró la organización y el compromiso de las distintas áreas que intervinieron en el operativo. “El desarrollo ordenado fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales, con un rol fundamental de la Guardia Urbana y del personal de la Dirección de Empleo, que estuvieron presentes desde temprano acompañando a cada vecino”, remarcó.