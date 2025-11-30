Se completó la grilla de la fiesta Nacional del Lago

Tal lo dado a conocer por 7Paginas, días atrás se habían confirmado los primeros nombres, K’Personajes y Damas Gratis, pero ahora la grilla quedó totalmente definida con la incorporación de AXEL, Pinki – “Un Poco de Ruido”, El Vikingo Correa y La Parabellum, conformando un listado de figuras que promete atraer a miles de visitantes.

Desde sus redes sociales, Bravo celebró la presentación de esta nueva edición con un mensaje dirigido a vecinos y turistas, destacando: “AXEL, Pinki – ‘Un Poco de Ruido’, El Vikingo Correa y La Parabellum se suman a los artistas ya anunciados para la 42° Fiesta Nacional del Lago. 8 al 11 de enero de 2026 – Federación, Entre Ríos. Tu verano en Federación”.

Programación artística

Jueves 8 de enero: Pinki – “Un Poco de Ruido”

Viernes 9 de enero: El Vikingo Correa y AXEL

Sábado 10 de enero: La Parabellum y Damas Gratis

Domingo 11 de enero: K’Personajes (cierre)

Como es tradición, además de los artistas nacionales, el evento contará con la participación de bandas y músicos locales y regionales, quienes tendrán la oportunidad de presentarse en un escenario de gran convocatoria, compartiendo espacio con figuras de renombre.

La Fiesta Nacional del Lago se prepara así para ofrecer cuatro noches de música, turismo y celebración, consolidándose como uno de los eventos más importantes del verano en Entre Ríos.

