Se concretó en Chajarí la primera Jornada Apícola del norte entrerriano

El nivel de la convocatoria demostró el interés en actualizar conocimientos desarrollados por profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, destacó los temas desarrollados en la jornada. «Se compartieron temas cruciales para el crecimiento del sector, entre ellos, lo vinculado a comercio internacional, analizando su escenario actual y las proyecciones a futuro. Además se profundizó sobre el valor agregado a través del fraccionado de mieles; una estrategia clave para diversificar la oferta y mejorar la rentabilidad», remarcó.

La producción también tuvo un espacio central, con un enfoque en el aspecto de mejoramiento genético. En este segmento, abordado por representantes del Senasa, se expuso sobre el rol de las cabañas productoras de material vivo apícola, destacando la importancia de la certificación a través de dicho organismo.

La jornada cerró con una charla de concientización y prevención del Pequeño Escarabajo de la Colmena, una plaga exótica que ya afecta a países limítrofes.

El éxito de la jornada confirma el dinamismo del sector apícola en el norte entrerriano y el compromiso de los productores por mantenerse informados y capacitados frente a los desafíos y oportunidades del mercado.

La directora de ICAB, Karina Meier; el jefe del programa nacional de Sanidad Apícola de Senasa, Mauricio Rabinovich; y el gerente de Compras de ACA, Sebastián Fernández Herrero; fueron los disertantes invitados para instruir y brindar su conocimiento a los actores de esta cadena de valor.