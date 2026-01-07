Se confirmó el calendario escolar 2026 en Entre Ríos

La información fue difundida por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, luego de la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE) y una vez definido el calendario de feriados nacionales y provinciales.

Según lo resuelto, en Entre Ríos las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026 para los niveles Inicial, Primario y Secundario, mientras que el Nivel Superior iniciará sus actividades el 9 de marzo. Las vacaciones de invierno se desarrollarán del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre, con cierre de actividades escolares el 21 de diciembre, dando inicio al receso de verano.

Cronograma general

El calendario establece que el 6 de febrero finalizarán las Acciones de Verano 2025-2026. Los equipos de supervisión y directivos se presentarán el 11 de febrero, mientras que los docentes lo harán el 12 de febrero, jornada que incluirá instancias regionales de educación.

El receso invernal será del 6 al 17 de julio y el cierre de clases, con finalización diversificada de trayectorias escolares, está previsto para el 18 de diciembre en todos los niveles y modalidades.

Nivel Primario

Para el nivel primario se prevén, durante febrero, jornadas institucionales e interinstitucionales, además de instancias de intensificación e integración de saberes. El primer trimestre comenzará el 2 de marzo junto con la puesta en marcha del Plan Provincial de Alfabetización.

El calendario fija la finalización del primer trimestre el 22 de mayo, el inicio del segundo el 26 de mayo y el comienzo del tercer trimestre el 31 de agosto. A lo largo del año se desarrollarán jornadas institucionales, entrega de boletines digitales, actividades de articulación con las familias y períodos de intensificación de aprendizajes en diciembre.

Nivel Secundario

En el nivel secundario, febrero estará marcado por jornadas institucionales, mesas evaluadoras y actividades de vinculación entre escuelas, familias y comunidad. El inicio del primer trimestre será el 2 de marzo, junto con el lanzamiento del Programa Red Secundarias Innovadoras.

Durante el año se implementarán distintos programas educativos, jornadas interinstitucionales, instancias de integración de saberes y comisiones evaluadoras, sin suspensión de actividades escolares. El segundo trimestre finalizará el 28 de agosto y el tercero el 18 de diciembre.

En diciembre se prevé un período de revisión, evaluación e intensificación de saberes, con cierre de actividades el 21 de diciembre y el inicio del receso de verano.