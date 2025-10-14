Se confirmó el recorrido de la maratón internacional de Reyes

La Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Concordia Ivana Pérez, junto a Marcelo Flores, de la Agrupación Atlética “Los Galgos” indicaron que la largada, prevista para el sábado 10 de enero a las 20 horas, será desde la Costanera de la ciudad, a la altura del Club Comunicaciones.

El otro dato importante es que tanto la distancia de 10K como la de 5K, largarán juntas.

“Pensamos en el confort del corredor, creyendo que este circuito que hemos diagramado está en muy buenas condiciones por todo lo que ofrece la Costanera en cuanto a espacio para contener la prueba” afirmó Flores, quien destacó que se pensó en “en innovar y mostrar a la ciudad desde diferentes sectores, no sólo a los corredores sino también a los turistas que vengan”.

Por su lado Pérez puntualizó que en el proceso de ir evolucionando con la maratón, “nos pareció una buena oportunidad de no sólo mejorar sino que sea diferente. Desde la Municipalidad tendremos a cargo la logística de la prueba en lo que tiene que ver con el cerramiento del circuito, las postas de salud con ambulancias, profesores, entre otras cosas”.

En ese sentido la subsecretaria de Deportes adelantó que al otro día, domingo 11 de enero, se va a estar desarrollando la Mini Reyes, cuyos detalles organizativos serán dados a conocer más adelante.

INSCRIPCIONES

En lo que respecta a las inscripciones, se informó que comenzarán el próximo 17 de diciembre, en lugar a confirmar en el caso de las presenciales. Los valores serán los siguientes: un pago de 35 mil pesos o 2 cuotas de 20 mil pesos.

“Va a tener un solo costo desde que se abre hasta que se cierra la inscripción, no van a haber diferentes etapas ni diferentes valores” especificaron desde la organización, indicando que esta modalidad estará vigente hasta el 9 de enero de 2026. Quienes se inscriban de manera presencial, cuando lo realicen recibirán el kit de competencia.

CIRCUITO

Por último, el circuito que tendrá la Maratón Internacional de Reyes, el cual queda sujeto a modificaciones, será el siguiente:

Largada en la Costanera desde el Club Comunicaciones por Avenida Pueblos Originarios hasta Mitre; a la derecha por Avenida Castro tomando nuevamente por la derecha por Avenida del Río; por Zona Verde hasta la rotonda de “Concordia”, en el retorno hasta la primera calle a la derecha hasta calle Gastelacoto y la rotonda de calle Salta.

En ese lugar, los que corran los 5K deberán retomar a la izquierda hasta el punto de partida y los de 10km, girarán a la derecha hasta calle Coldaroli pasando por el Club Nebel hasta la Playa Nebel donde se bordea hasta San Lorenzo y retoma en Remedios de Escalada hasta Chabrillón. Luego por calle Chajarí hasta Salto Uruguayo llegando al Monumento de la Mujer donde se retoma por Salto Uruguayo hasta Maipú; Maipú hasta Chabrillón; por Chabrillón hasta Chajari y Avenida Castro hasta volver a Avenida Pueblos Originarios y el arribo a la llegada.

Prensa muncipal