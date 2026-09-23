Se confirmó el Turismo Nacional vuelve a Concordia

Finalmente, se confirmó el regreso del Turismo Nacional a Concordia. La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) oficializó que el Autódromo Ciudad de Concordia será escenario de la undécima fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional, correspondiente a las clases 2 y 3.

La competencia se desarrollará entre los días 31 de octubre y 1° de noviembre, con la jornada principal prevista para el domingo 1° de noviembre en el trazado de la Capital del Citrus.

Concordia reemplaza a San Nicolás

De acuerdo con lo informado por la categoría, el circuito concordiense reemplazará al Autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás, que originalmente formaba parte del calendario para esta fecha.

La modificación está vinculada a la proximidad de competencias del Turismo Carretera en la zona. El TC tiene previsto competir en el circuito nicoleño los días 3 y 4 de octubre, mientras que posteriormente viajará a Rosario, donde correrá el 24 y 25 de octubre.

Ante esta sucesión de fechas y la cercanía entre los escenarios, las autoridades de APAT resolvieron modificar el calendario del Turismo Nacional y trasladar la undécima fecha a Concordia.

Otra gran competencia para el Autódromo Ciudad de Concordia

Con esta confirmación, el trazado entrerriano volverá a recibir a una de las categorías más importantes del automovilismo nacional.

La presencia del Turismo Nacional en Concordia significará además un nuevo movimiento de público y visitantes para la ciudad durante el último fin de semana de octubre y el comienzo de noviembre, en una fecha que promete convocar a los principales protagonistas de las clases 2 y 3.

Así, Concordia ya tiene fecha confirmada para volver a ser protagonista del calendario nacional del automovilismo: el 31 de octubre y 1° de noviembre.

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