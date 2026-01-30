Se confirmó la cuarta muerte tras el choque en Ruta 18

El accidente se produjo cuando un camión de origen brasileño con semirremolque, que transportaba carne con destino a Santo Tomé (Santa Fe), impactó de frente contra la camioneta perteneciente a una empresa que realiza trabajos para la Empresa de Energía de Entre Ríos (ENERSA).

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, el camión era conducido por Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, de nacionalidad brasileña. Por disposición del fiscal interviniente, Ignacio Ramírez Montrull, el conductor quedó detenido mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades.

En la camioneta viajaban cuatro hombres, todos trabajadores de una empresa tercerizada que realiza tareas de parquizado y mantenimiento en los alrededores de transformadores de ENERSA, quienes se dirigían a cumplir labores en la zona rural de Villaguay. Tres de ellos murieron en el acto, mientras que el cuarto quedó atrapado en el interior del vehículo con lesiones de extrema gravedad.

El herido fue rescatado por los servicios de emergencia y trasladado inicialmente al hospital Castilla Mira de Viale, desde donde fue derivado de urgencia al hospital San Martín de Paraná, donde finalmente se confirmó su fallecimiento durante la tarde.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister, de 34 años, con domicilio en Colón; Ismael Sebastián Fonseca, domiciliado en San Benito; y Diego Damián Girard, de 33 años, con domicilio en la zona rural de Villa Urquiza.

De acuerdo a las primeras pericias accidentológicas, la colisión fue frontal: el camión circulaba en sentido este-oeste, mientras que la camioneta lo hacía en dirección contraria. Una de las hipótesis que se maneja es una posible invasión de carril por parte de la pick up, aunque desde la Policía aclararon que no se pudo establecer con certeza quién conducía la camioneta al momento del impacto.

La tragedia vuelve a poner el foco en la peligrosidad de la Ruta 18, una vía que en reiteradas oportunidades ha sido escenario de accidentes fatales, generando profunda conmoción en la comunidad entrerriana.