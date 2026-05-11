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Lunes 11 de mayo de 2026
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Se confirmó la fecha de la realización de la 23º Edición de la Feria de las Carreras de Concordia.

Para esta edición 2026 se ha elegido como sede a las instalaciones del Instituto de Profesorado “Concordia” y del Instituto “Hermano Septimio”, ubicados en Espejo 162.
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Redacción 7Paginas

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Bajo el lema “Yo estudio en Concordia», el equipo organizador de la 23° Feria de las Carreras de Concordia confirmó que el evento se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de junio y el horario habilitado para las visitas y charlas será de 8:00 a 12:30 hs por la mañana y por la tarde de 14:00 a 18:00 hs.

Los estudiantes de los últimos años del secundario y toda persona que esté interesada en elegir estudiar en la ciudad podrán encontrar un gran número de expositores ofreciendo la oferta académica local y charlas específicas que serán anunciadas días previos al evento.

Según lo anticipado a 7Paginas, la Feria de las Carreras se dividirá en dos actividades principales: por un lado, la exposición de una completa y cada vez más variada oferta educativa de los institutos de nivel superior y de las universidades con asiento en Concordia, y por otro, la realización de charlas y/o talleres que las mismas instituciones participantes ofrecerán a los visitantes.

Cabe destacar que el evento continua en crecimiento año a año y en la última edición, más de 5.000 personas, docentes y estudiantes de instituciones educativas se acercaron a la Feria a conocer la variada oferta de carreras que tiene Concordia para ofrecer.

Para acceder a más información y propuestas académicas que se pueden estudiar en la ciudad y la región, se pueden visitar las redes sociales oficiales del evento. En Facebook se puede acceder a través de https://www.facebook.com/FeriadelasCarrerasConcordia y en Instagram @feriadelascarrerasconcordia

 