Se confirmó la fecha de la realización de la 23º Edición de la Feria de las Carreras de Concordia.

Bajo el lema “Yo estudio en Concordia», el equipo organizador de la 23° Feria de las Carreras de Concordia confirmó que el evento se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de junio y el horario habilitado para las visitas y charlas será de 8:00 a 12:30 hs por la mañana y por la tarde de 14:00 a 18:00 hs.

Los estudiantes de los últimos años del secundario y toda persona que esté interesada en elegir estudiar en la ciudad podrán encontrar un gran número de expositores ofreciendo la oferta académica local y charlas específicas que serán anunciadas días previos al evento.

Según lo anticipado a 7Paginas, la Feria de las Carreras se dividirá en dos actividades principales: por un lado, la exposición de una completa y cada vez más variada oferta educativa de los institutos de nivel superior y de las universidades con asiento en Concordia, y por otro, la realización de charlas y/o talleres que las mismas instituciones participantes ofrecerán a los visitantes.

Cabe destacar que el evento continua en crecimiento año a año y en la última edición, más de 5.000 personas, docentes y estudiantes de instituciones educativas se acercaron a la Feria a conocer la variada oferta de carreras que tiene Concordia para ofrecer.

Para acceder a más información y propuestas académicas que se pueden estudiar en la ciudad y la región, se pueden visitar las redes sociales oficiales del evento. En Facebook se puede acceder a través de https://www.facebook.com/FeriadelasCarrerasConcordia y en Instagram @feriadelascarrerasconcordia