Se confirmó la presentación del carnaval de los pequeños Duendes

Por este motivo es que se llevó a cabo una reunión organizativa en la que se definió el orden de desfile de las comparsas que participarán de esta nueva edición del carnaval.

Asimismo, se confirmó que todos los desfiles se realizarán en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, con entrada libre y gratuita, reafirmando el carácter popular e inclusivo de esta propuesta cultural y se informó que el presentador oficial del Carnaval de los Pequeños Duendes 2026 será Fernando Lescano, quien tendrá a su cargo la conducción de cada noche de desfile.

Del encuentro participaron autoridades de las siete comparsas, junto al Director del Ente Permanente de Carnaval Luis Sánchez; el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado; el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto; la Directora de Eventos Magali Martínez y la Concejal Celeste Fuscado.

ORDEN DE LOS DESFILES

8 de febrero de 2026

Los del Río Los Peques de Camba Paso Villa Samba Los Enanitos del Carnaval Bella Flor Ferro Béra Los Cabezones

17 de febrero

Ferro Béra Villa Samba Bella Flor Los Enanitos del Carnaval Los Peques de Camba Paso Los del Río Los Cabezones

22 de febrero

Ferro Béra Villa Samba Los del Río Los Enanitos del Carnaval Bella Flor Los Peques de Camba Paso Los Cabezones

El Ente Permanente de Carnaval Luis Sánchez, expresó que “el Carnaval de los Pequeños Duendes es una fiesta que pone en el centro a las infancias, promoviendo valores como la participación, la identidad cultural y el trabajo en equipo”, y agregó que “la planificación anticipada y el diálogo permanente con las comparsas permiten garantizar un evento ordenado y disfrutable para toda la familia”.

Desde el Municipio se invita a la comunidad a participar de la presentación oficial y a acompañar cada una de las noches del Carnaval de los Pequeños Duendes 2026.