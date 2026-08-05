Se confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre y estará a pocos kilómetros de la región de Salto Grande

Tras meses de gestiones reservadas y expectativa global, la Nunciatura Apostólica confirmó oficialmente el Viaje Apostólico del Papa León XIV a América del Sur. El Pontífice pisará suelo entrerriano y rioplatense durante los primeros días de noviembre, en una gira que abarcará Uruguay, Argentina y Perú.

La noticia generó un profundo impacto en la provincia de Entre Ríos y en toda la región de Salto Grande, no solo por el fin de una espera de casi cuatro décadas desde la última visita papal a la Argentina (Juan Pablo II en 1987), sino también por la extraordinaria cercanía de uno de los destinos confirmados.

Paysandú: la cita clave para la región de Salto Grande

De acuerdo a la hoja de ruta oficial aprobada por la Santa Sede, León XIV iniciará su recorrido sudamericano el 6 de noviembre en Uruguay. El sábado 7 de noviembre, el Papa volará desde Montevideo hacia la vecina ciudad de Paysandú, donde encabezará una actividad oficial multitudinaria.

La presencia del Pontífice a tan solo una hora y media de Concordia y del departamento Federación activará un operativo de movilidad sin precedentes. Se espera que miles de peregrinos, comunidades parroquiales y familias de la Costa del Uruguay crucen la frontera para ser parte de este evento histórico en suelo charrúa.

Tres días en Argentina y un megaoperativo de seguridad

El domingo 8 de noviembre, León XIV cruzará el Río de la Plata para comenzar su estadía oficial de tres días en Argentina, que se extenderá hasta el 11 de noviembre. Durante su permanencia en el país recorrerá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba, antes de partir hacia Perú para culminar su gira el 17 de noviembre.

Ante la magnitud del acontecimiento, el Presidente Javier Milei dispuso la inmediata conformación de un Comité Interministerial encabezado por la Secretaría General de la Presidencia, Jefatura de Gabinete, Cancillería, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Capital Humano, en articulación directa con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la Santa Sede.

Aunque el programa definitivo se dará a conocer en las próximas semanas, la agenda en Argentina contempla una audiencia oficial en la Casa Rosada entre el Presidente y el Pontífice, misas multitudinarias en la Avenida 9 de Julio, una multitudinaria concentración en la Basílica de Luján y un acto central con impronta federal en la capital cordobesa.

Preparativos en marcha

El arribo del nuevo nuncio apostólico a Buenos Aires, monseñor Michael Wallace Banach, fue la pieza determinante para acelerar los detalles logísticos del viaje. Mientras el Gobierno nacional diagrama el ordenamiento del tránsito, la seguridad y los centros sanitarios para contener a las multitudes, las comisiones eclesiásticas avanzan en la organización litúrgica y pastoral de cada una de las diócesis del país.

Para los habitantes de Concordia, Federación, Chajarí y toda la región de Salto Grande, la confirmación oficial marca el inicio de una cuenta regresiva histórica para reencontrarse con el jefe de la Iglesia Católica, tanto a través del cruce fronterizo hacia Paysandú como en las masivas celebraciones previstas en territorio nacional.

Redaccion de 7Paginas