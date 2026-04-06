Se conocieron detalles de como cayeron los hermanos Cabaña

En un rápido accionar de la Justicia y la Policía de Concordia, este sábado por la tarde se logró la detención de dos hermanos de apellido Cabaña, acusados de protagonizar un violento asalto y agresión contra un hombre en plena vía pública. El hecho, que se habría originado por «conflictos de vieja data», incluyó el uso de armas de fuego y elementos de tortura improvisados.

Efectivos de la Comisaría Tercera llevaron adelante los procedimientos tras una investigación que permitió identificar a los agresores en tiempo récord. Bajo las directivas del fiscal Dr. Mario Figueroa y con la autorización del Juez de Garantías, Dr. Mauricio Guerrero, se ejecutaron dos allanamientos estratégicos.

El violento ataque

El hecho investigado ocurrió el pasado viernes, cuando los hermanos interceptaron a la víctima y la atacaron brutalmente. Según el expediente, no solo efectuaron disparos de arma de fuego, sino que emplearon una cadena metálica de 25 eslabones que tenía un candado de grandes dimensiones en uno de sus extremos, elemento con el que provocaron diversas lesiones al damnificado.

Allanamientos y detenciones

Los operativos policiales se concentraron en dos puntos de la ciudad:

En inmediaciones de calle Belgrano al 1000.

En la zona de Avenida Kirchner y Montevideo.

Ambos procedimientos arrojaron resultados positivos. En el lugar, la policía procedió a la detención de los hermanos Cabaña, de 20 y 28 años, quienes ya eran conocidos en el ámbito delictivo. Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los detenidos poseen un frondoso prontuario, con antecedentes por amenazas, robos y otros conflictos judiciales previos.

Secuestros de interés

Durante las requisas, los uniformados lograron dar con elementos clave para la causa:

La cadena metálica de 25 eslabones con el candado en su extremo, utilizada en la agresión.

Un teléfono celular marca iPhone, modelo 16, que será peritado para determinar si contiene información relevante sobre el ataque o futuros delitos planificados.

Los hermanos Cabaña fueron trasladados a la alcaidía policial y quedaron imputados formalmente por el delito de «Abuso de arma», aunque no se descarta que la carátula se amplíe debido a la gravedad de las lesiones provocadas con la cadena.

Cabe mencionar que la rápida resolución del caso se dio gracias a que los agresores ya estaban bajo la lupa de la justicia por otros hechos de violencia en la zona de la Comisaría Tercera