Se conocieron detalles de la nueva licitación pública para la refacción del Hotel Ayuí

El proceso licitatorio se enmarca bajo la denominación LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – Contrato SG N.º 801, y apunta a la puesta en valor integral de uno de los complejos hoteleros más emblemáticos de la región de Salto Grande, con el objetivo de recuperar su funcionamiento y potenciar la oferta turística del destino.

Según se informó a 7Paginas, el Pliego de Bases y Condiciones puede descargarse de manera gratuita desde el sitio web oficial de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ingresando a www.saltogrande.org , en el apartado Proveedores – Licitaciones en curso.

Presentación y apertura de ofertas

La fecha y hora límite para la presentación de las ofertas fue fijada para el viernes 20 de marzo de 2026 a las 11:00 horas. La entrega deberá realizarse de forma personal, no admitiéndose presentaciones por correo postal ni por medios electrónicos.

El lugar dispuesto para la recepción de las propuestas será el Complejo Hidroeléctrico de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el Sector Delegación Argentina, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

Las ofertas deberán presentarse en un único sobre cerrado, que contendrá en su interior dos sobres también cerrados:

Sobre N.º 1: Propuesta Técnica

Sobre N.º 2: Propuesta Económica

En el exterior del sobre principal deberá consignarse claramente la leyenda:

“LICITACIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO SG N.º 801 – CONCESIÓN PARA LA REFACCIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, PARQUIZACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL HOTEL RESORT AYUÍ”.

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo de 2026, en el mismo lugar habilitado para la entrega de las propuestas.

Consultas y visita obligatoria

Los interesados que tengan dudas o requieran aclaraciones sobre la interpretación de los documentos licitatorios deberán canalizar sus consultas a través del correo electrónico cabanillasg@saltogrande.org

, indicando en el asunto el número de licitación correspondiente: SG 801.

Asimismo, se informó que será obligatoria la visita a las instalaciones del Hotel Ayuí, la cual deberá coordinarse previamente con el Sr. Gabriel Cabanillas, mediante el mismo correo electrónico. Una vez realizada la recorrida, se otorgará la correspondiente constancia de visita, requisito indispensable para participar del proceso.

Con este nuevo llamado, Salto Grande busca reactivar un espacio estratégico para el turismo regional, apostando a una concesión que garantice inversiones, calidad de servicios y un funcionamiento sostenido en el tiempo.