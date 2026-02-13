Se conocieron detalles de las dos noches de Carnaval de Concordia para el fin de semana largo

Desde el Ente del carnaval informaron a 7Paginas, que la cuarta noche se desarrollará el sábado 14 de febrero, mientras que la quinta jornada tendrá lugar el lunes 16 de febrero, fechas que coinciden con el feriado de Carnaval y para las que se espera una importante llegada de turistas a la ciudad.

Horarios y organización

En ambas jornadas, la boletería estará habilitada desde las 20:00 horas, la apertura del predio será a las 20:30 y el inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas.

Desde la organización informaron que el orden de desfile será el mismo en las dos noches: Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba. Las comparsas volverán a desplegar su talento, vestuario, carrozas y coreografías ante miles de espectadores que cada año colman el corsódromo.

El Ente Permanente del Carnaval recordó a los asistentes la importancia de concurrir con el código QR de ingreso, ya sea en el teléfono celular o impreso, para agilizar el acceso y garantizar una experiencia más ordenada y cómoda.

Una fiesta que sigue creciendo

El Carnaval de Concordia reafirma su crecimiento sostenido, destacándose por el nivel artístico de sus comparsas, la organización del evento y el impacto cultural, social y turístico que genera en la ciudad.

Con cada edición, la fiesta se consolida como una de las principales propuestas del verano a nivel regional y nacional, convirtiéndose en un atractivo clave para el turismo en la costa del río Uruguay.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades puede consultarse en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.