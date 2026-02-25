7PAGINAS

Miércoles 25 de febrero de 2026
Se conocieron los ascensos de oficiales en la Jefatura Departamental Federación

La Jefatura Departamental Federación informó la nómina de oficiales que fueron promovidos al grado inmediato superior dentro de la Policía de Entre Ríos, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 379 y refrendada por el gobernador de la provincia, en el marco de la política de reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la responsabilidad en el desempeño de funciones dentro de la fuerza.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente a 7Paginas, los ascensos en la Departamental Federación quedaron establecidos de la siguiente manera:

A Comisario Mayor

Luis Cristian Valdez Puente

A Comisario Inspector

Silvina Adelia Moix

Miguel Ángel Terrusi

A Comisario Principal

Nadia Emilce Blanco

A Comisario

Pablo David Álvarez

Matías Leonardo Giménez

Guillermo Ariel Fernández

A Subcomisario

Ángel Fermín Romero

Marcelo Alfredo Sosa

A Oficial Principal

Julio Ariel Falconi

Rodolfo José Eduardo Lezcano

Daniel Maximiliano Burns

A Oficial Principal (Técnico Intendente)

María José Nonino