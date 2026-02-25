Se conocieron los ascensos de oficiales en la Jefatura Departamental Federación

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 379 y refrendada por el gobernador de la provincia, en el marco de la política de reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la responsabilidad en el desempeño de funciones dentro de la fuerza.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente a 7Paginas, los ascensos en la Departamental Federación quedaron establecidos de la siguiente manera:

A Comisario Mayor

Luis Cristian Valdez Puente

A Comisario Inspector

Silvina Adelia Moix

Miguel Ángel Terrusi

A Comisario Principal

Nadia Emilce Blanco

A Comisario

Pablo David Álvarez

Matías Leonardo Giménez

Guillermo Ariel Fernández

A Subcomisario

Ángel Fermín Romero

Marcelo Alfredo Sosa

A Oficial Principal

Julio Ariel Falconi

Rodolfo José Eduardo Lezcano

Daniel Maximiliano Burns

A Oficial Principal (Técnico Intendente)

María José Nonino