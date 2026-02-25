Se conocieron los ascensos de oficiales en la Jefatura Departamental Federación

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 379 y refrendada por el gobernador de la provincia, en el marco de la política de reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la responsabilidad en el desempeño de funciones dentro de la fuerza.
De acuerdo a lo comunicado oficialmente a 7Paginas, los ascensos en la Departamental Federación quedaron establecidos de la siguiente manera:
A Comisario Mayor
Luis Cristian Valdez Puente
A Comisario Inspector
Silvina Adelia Moix
Miguel Ángel Terrusi
A Comisario Principal
Nadia Emilce Blanco
A Comisario
Pablo David Álvarez
Matías Leonardo Giménez
Guillermo Ariel Fernández
A Subcomisario
Ángel Fermín Romero
Marcelo Alfredo Sosa
A Oficial Principal
Julio Ariel Falconi
Rodolfo José Eduardo Lezcano
Daniel Maximiliano Burns
A Oficial Principal (Técnico Intendente)
María José Nonino