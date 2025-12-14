Se conocieron los cambios en la Policía Departamental Concordia

Entre las novedades más destacadas, se confirmó que una oficial asumirá la Secretaría General de la fuerza, lo que marcará un hecho relevante en la estructura jerárquica local. Con esta designación, serán dos las mujeres que integren la plana mayor de la Policía de Concordia, teniendo en cuenta que la Subjefatura Departamental se encuentra a cargo de la comisaria inspectora Liliana Miño.

Los movimientos y designaciones previstos son los siguientes:

Secretaría General: Crio. Insp. Zaragoza Zulma.

Área de Minoridad: Crio. Ríos Vanina.

Jefatura Charrúas: Crio. Cabaña Ariel.

Segundo Jefe del Comando: Of. Ppal. Schultz Emiliano.

Secretaría Judiciales (Servicios): Of. Pietravallo Leandro.

Segundo Jefe Comisaría 10ª: Of. Ppal. Gamarra Darío.

Jefatura Comisaría 4ª: Crio. Ortiz David.

Jefatura Comisaría 7ª: Crio. Cepeda Pedro.

Jefe de Calle – Sección Comando: Of. Ppal. Ojeda Diego Armando.

Segundo Jefe Frigorífico: Of. Sub Insp. Aguirre Germán.

Jefatura Sección Cuerpo y Guardias: Crio. Ppal. Jaime Gustavo.

Jefatura Comisaría 10ª: Crio. Martínez Darío.

Segundo Jefe Estancia Grande: Of. Ppal. Ramos Oscar.

Al respecto, se dijo a 7Paginas, que eEstos cambios forman parte de una reestructuración interna que busca optimizar el funcionamiento operativo y administrativo de la fuerza en Concordia y su jurisdicción, en un contexto de fuerte presencia policial y continuidad de los operativos de seguridad en la ciudad. Desde la Jefatura Departamental se espera que las nuevas designaciones comiencen a desempeñar sus funciones de manera efectiva desde la fecha prevista.