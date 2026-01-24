Se conocieron los movimientos de personal dispuestos por el nuevo jefe de policía departamental Federación

Según la información a la que accedió 7Paginas, el jefe departamental definió los nuevos responsables como jefes y subjefes de comisarías y dependencias del Departamento Federación, con el objetivo de reorganizar la estructura operativa y fortalecer el trabajo policial en las distintas localidades.
Las nuevas autoridades designadas son las siguientes:
Designaciones en comisarías y dependencias
División Drogas Peligrosas (Chajarí)
Segundo Jefe: Subcomisario Martín Monzón
Comisaría Primera Chajarí
Jefe: Comisario Mauricio Maschio
Subjefe: Subcomisario Federico Bagattin
Comisaría Santa Ana
Jefa: Subcomisario Soledad Martínez
Subjefe: Oficial Principal Ángel Romero
Comisaría Villa del Rosario
Jefe: Comisario Principal Miguel Terrusi
Subjefe: Oficial Principal Brian Torales
Comisaría Los Conquistadores
Jefe: Comisario Mauricio Cardozo
Subjefe: Subcomisario Alexis López
Comisaría Mandisoví
Jefe: Comisario Claudio Romero
Subjefe: Subcomisario Ezequiel Ayala
Comisaría San Jaime de la Frontera
Jefe: Subcomisario Guillermo Fernández
Subjefe: Oficial Principal Cristian Cáceres
Comisaría Suburbios
Jefe: Comisario Principal Gastón Viola
Subjefe: Subcomisario Juan Calderón
Comisaría Parque Industrial
Jefe: Subcomisario Pablo Álvarez
Subjefe: Oficial Principal Marcelo Sosa
Comisaría Tercera
Jefe: Comisario Lucio Villalba
Subjefe: Subcomisario Matías Giménez
Comisaría Colonia Alemana
Jefe: Sargento Ayudante Marcelo González
Comisaría Gualeguaycito
Jefa: Sargento Antonella Leonardelli Pessarini