Se conocieron los movimientos de personal dispuestos por el nuevo jefe de policía departamental Federación

A poco de finalizar el año 2025, el comisario inspector Luis Cristian Valdez Puente asumió como nuevo jefe de la Policía Departamental Federación, y en las últimas horas se conocieron los movimientos de personal y nuevas designaciones que regirán durante su gestión al frente de la fuerza.