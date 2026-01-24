7PAGINAS

Sábado 24 de enero de 2026
Se conocieron los movimientos de personal dispuestos por el nuevo jefe de policía departamental Federación

A poco de finalizar el año 2025, el comisario inspector Luis Cristian Valdez Puente asumió como nuevo jefe de la Policía Departamental Federación, y en las últimas horas se conocieron los movimientos de personal y nuevas designaciones que regirán durante su gestión al frente de la fuerza.
Redacción 7Paginas

Según la información a la que accedió 7Paginas, el jefe departamental definió los nuevos responsables como jefes y subjefes de comisarías y dependencias del Departamento Federación, con el objetivo de reorganizar la estructura operativa y fortalecer el trabajo policial en las distintas localidades.

Las nuevas autoridades designadas son las siguientes:

Designaciones en comisarías y dependencias

División Drogas Peligrosas (Chajarí)

Segundo Jefe: Subcomisario Martín Monzón

Comisaría Primera Chajarí

Jefe: Comisario Mauricio Maschio

Subjefe: Subcomisario Federico Bagattin

Comisaría Santa Ana

Jefa: Subcomisario Soledad Martínez

Subjefe: Oficial Principal Ángel Romero

Comisaría Villa del Rosario

Jefe: Comisario Principal Miguel Terrusi

Subjefe: Oficial Principal Brian Torales

Comisaría Los Conquistadores

Jefe: Comisario Mauricio Cardozo

Subjefe: Subcomisario Alexis López

Comisaría Mandisoví

Jefe: Comisario Claudio Romero

Subjefe: Subcomisario Ezequiel Ayala

Comisaría San Jaime de la Frontera

Jefe: Subcomisario Guillermo Fernández

Subjefe: Oficial Principal Cristian Cáceres

Comisaría Suburbios

Jefe: Comisario Principal Gastón Viola

Subjefe: Subcomisario Juan Calderón

Comisaría Parque Industrial

Jefe: Subcomisario Pablo Álvarez

Subjefe: Oficial Principal Marcelo Sosa

Comisaría Tercera

Jefe: Comisario Lucio Villalba

Subjefe: Subcomisario Matías Giménez

Comisaría Colonia Alemana

Jefe: Sargento Ayudante Marcelo González

Comisaría Gualeguaycito

Jefa: Sargento Antonella Leonardelli Pessarini