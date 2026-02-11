Se conocieron los nombres de los integrantes de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Federación denunciada en la Justicia

Según pudo saber 7Paginas, la comisión tiene el mandato vencido y no se habría presentado el balance correspondiente en asamblea, lo que agrava el cuadro institucional. Además, la denuncia judicial solicita que se investigue el manejo de los fondos y la situación legal de la institución, ya que la personería jurídica estaría caída.

En la presentación judicial también se menciona un pedido de prórroga realizado por la comisión, aunque dichos plazos, según se indica, ya estarían vencidos.

La polémica se reavivó tras la exposición pública realizada por el abogado Andrés Messina, quien dio detalles sobre el funcionamiento del cuartel al momento de un incendio ocurrido en Colonia Flores. En esa oportunidad, según su relato, no había personal en el cuartel cuando se requirió la intervención, lo que generó una fuerte reacción de vecinos tanto de la ciudad como de la zona rural.

Sorpresa por la integración de la comisión

Días atrás trascendió extraoficialmente que varios integrantes habrían presentado su renuncia, incluso se habló de al menos tres dimisiones, lo que dejaría a la entidad, junto a otras supuestas renuncias, en una situación de acefalía. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando este medio accedió al listado que figura en la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, donde la mayoría de los nombres continúan registrados formalmente.

Esta situación abre un nuevo interrogante: si efectivamente se produjeron las renuncias anunciadas o si las mismas no fueron elevadas a las autoridades correspondientes, manteniéndose así la composición formal para evitar declarar la acefalía institucional.

De acuerdo a los registros vigentes, la comisión directiva está integrada por:

Gabriel Viviano Roman, presidente

María Ester Tinte, vicepresidente

Rafael Edgardo Zapata, tesorero

Norberto José Antonio Hermann, protesorero

Érica Analía Batalla, tesorera

Mariela Inés Detona, protesorera

María Josefina Panozzo Zenere, revisora de cuentas

Oscar Osiris Landa, revisor de cuentas

Juan Francisco Calvo, 1º vocal

Silvana Patricia Monzón, vocal titular

Ezequiel Fabián Giménez, vocal suplente

César Rodolfo Tello, vocal suplente

Daniela Ester González, vocal suplente

Liliana Beatriz Marcilli, vocal suplente

Hasta el momento, la comisión no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las denuncias ni a los cuestionamientos públicos.

Mientras tanto, crece la inquietud en la comunidad de Federación, una ciudad con importante actividad industrial y turística, donde el rol de los bomberos voluntarios resulta clave ante cualquier emergencia. La investigación judicial será ahora la encargada de determinar responsabilidades y esclarecer la situación administrativa y legal de la institución.