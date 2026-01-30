Se conocieron los nombres de los trabajadores fallecidos en la Ruta 18, eran trabajadores de Paraná que iban a Villaguay

Los fallecidos fueron identificados como Natanael Iaac Fister, Sebastián Fonseca y Alejandro Casal. Dos de ellos tenían domicilio en San Benito, mientras que el restante era oriundo del departamento Paraná. Todos formaban parte de una empresa tercerizada que presta servicios de parquizado y mantenimiento en transformadores de ENERSA.

El trágico siniestro se produjo cuando la camioneta Nissan Frontier en la que viajaban cuatro personas colisionó de manera frontal con un camión de origen brasileño que circulaba en sentido contrario. El impacto fue de tal magnitud que tres de los ocupantes de la pick up fallecieron en el acto.

El único sobreviviente, identificado como Diego Girard, domiciliado en la zona rural de Villa Urquiza, sufrió lesiones de extrema gravedad. En primera instancia fue asistido en el Hospital Castilla Mira de Viale, pero debido a la gravedad de su cuadro los médicos resolvieron su traslado urgente al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado en estado crítico y muy grave.

De acuerdo a la información recabada, los cuatro ocupantes de la camioneta eran mayores de edad y se desplazaban hacia la costa del Uruguay para cumplir con tareas laborales vinculadas al mantenimiento y parquizado de instalaciones eléctricas de ENERSA.

El choque ocurrió en cercanías de la Escuela Belgrano, cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La camioneta se dirigía hacia Villaguay, mientras que el camión avanzaba rumbo a Paraná, con destino final en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. El conductor del camión fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, de nacionalidad brasileña.

Mientras se desarrollaban las pericias accidentológicas, fuentes de la investigación indicaron que el impacto fue frontal y que, según los primeros indicios, la camioneta habría invadido el carril contrario, aunque las causas definitivas del siniestro continúan bajo investigación.