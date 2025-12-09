Se conocieron más detalles de la “viuda negra” que operó en Concordia y fue detenida en Corrientes

El hecho comenzó a gestarse a través de una aplicación de citas, donde el damnificado —un hombre de 70 años— mantuvo contacto virtual durante cuatro meses con una mujer que se hacía llamar “Roxana”, quien aseguraba residir en Corrientes. Tras un tiempo de intercambio de mensajes, acordaron un encuentro personal en Concordia para el 11 de noviembre pasado.

El denunciante llegó a la ciudad alrededor de las 20.30 en su vehículo, un furgón Mercedes Benz Sprinter equipado con escalera externa y paneles solares. Se dirigió al departamento que la mujer había alquilado para concretar la cita. Cerca de la medianoche fue a buscarla a la terminal de ómnibus, donde la vio por primera vez. Ya en el domicilio, permanecieron conversando algunas horas hasta que ella le ofreció una pastilla por un supuesto dolor de cabeza.

Según el relato de la víctima, tras ingerir el medicamento se quedó profundamente dormido y no despertó hasta las 9.30 del día siguiente. Al recobrar la conciencia, advirtió que la mujer había desaparecido y con ella también su camioneta, su billetera con documentación personal, su teléfono celular y dinero en efectivo, por lo que radicó de inmediato la denuncia.

Un dato clave que aportó el hombre fue que, días antes del viaje a Concordia, había alojado en su vivienda —a pedido de la mujer— a un joven que se habría presentado como su hijo. Posteriormente, incluso lo trasladó hasta la provincia de Buenos Aires antes de continuar solo su viaje hacia Entre Ríos, hecho que también es materia de investigación.

Avance de la investigación y captura

Tras intensas tareas investigativas, imágenes captadas por cámaras de seguridad de la terminal de Concordia permitieron identificar a la sospechosa cuando arribó a la ciudad en un ómnibus de larga distancia minutos después de la medianoche. Además, horas más tarde el vehículo robado fue detectado por los lectores automáticos de patentes en el puesto caminero Paso Cerrito.

Con los datos reunidos, la Fiscalía a cargo del doctor Tscherning solicitó el pedido de captura, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del doctor Bastián. El procedimiento fue concretado por la Policía de Corrientes mediante exhorto judicial.

Durante la detención, ocurrida el pasado 2 de diciembre en el barrio Industrial de la ciudad de Corrientes, se secuestraron dos teléfonos celulares, 52 billetes de 100 dólares estadounidenses y la camioneta robada, que fue hallada posteriormente en el barrio Alta Gracia de la capital correntina.

Un amplio prontuario bajo la modalidad “viuda negra”

La mujer detenida, identificada como Ramona —conocida en el ambiente delictivo como “Roxana”— cuenta con un extenso historial de estafas bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Según se pudo establecer, se presentaba como abogada y periodista rural, y utilizaba perfiles falsos en redes sociales como Facebook y Tinder para captar a hombres mayores.

En 2003 ya habría sido denunciada por la madre de un estudiante secuestrado, tras solicitar dinero a cambio de supuesta información. En 2023 fue condenada a tres años de prisión en suspenso por falsificar documentación con el objetivo de apropiarse de un campo de 35 hectáreas en la localidad de Mercedes, Corrientes.

Durante 2024 habría cometido al menos dos hechos similares: uno en mayo y otro en agosto, también en Corrientes. En ambos casos, tras ganarse la confianza de sus víctimas y compartir bebidas como mate, lograba que los hombres quedaran profundamente dormidos para luego despojarlos de dinero y otros bienes.

La causa continúa en investigación

Ahora, la Justicia investiga si existen más víctimas de esta peligrosa modalidad delictiva, mientras avanza el proceso judicial para determinar las responsabilidades penales de la detenida, quien enfrenta ya su tercer hecho bajo el mismo modus operandi.

El caso vuelve a poner en alerta a las autoridades y a la comunidad sobre este tipo de estafas, que combinan engaño emocional, sedación y robo, con consecuencias patrimoniales y psicológicas de gravedad para las víctimas.

