Se conocieron más detalles del millonario robo en un barrio privado de Concordia

Cabe recordar que el ilícito se produjo en la vivienda de un reconocido abogado concordiense, a quien delincuentes le habrían sustraído una importante suma de dinero en moneda extranjera y diversos objetos de valor.

En un primer momento trascendió que el botín rondaría los 50 mil dólares, además de un reloj de alta gama marca Rolex y otros elementos de valor que se encontraban en el interior de la propiedad.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, al menos cuatro personas habrían participado del robo. Tres de los delincuentes habrían ingresado al predio por la parte trasera del barrio privado La Lomada, ubicado en zona de Villa Adela, mientras que un cuarto integrante habría permanecido en el exterior cumpliendo la función de “campana”.

Otro aspecto que llamó la atención en el desarrollo del hecho tiene que ver con el sistema de seguridad del lugar. Según se supo, la víctima habría advertido movimientos extraños y rápidamente se comunicó con el servicio de seguridad del barrio. En ese momento, desde la guardia le habrían informado a los uniformados que solo se había activado un sensor de movimiento, minimizando la situación, cuando en realidad tendría que haber ser la misma seguridad del lugar que acuda al lugar.

Con el correr de las horas también trascendió que los delincuentes habrían intentado ingresar a otras viviendas del mismo complejo, aprovechando presuntas debilidades en el sistema de seguridad.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que los autores del hecho actuaron con información previa sobre la vivienda y los bienes que se encontraban en su interior, ya que durante el robo se movieron con precisión dentro de la propiedad. Además, los sujetos estaban encapuchados y utilizaban guantes, lo que refuerza la presunción de que buscaban evitar dejar rastros.

Por este motivo, no se descarta la posible participación de un “entregador”, es decir, alguien que habría brindado datos sobre la casa y los objetos de valor que se encontraban en ella.

La investigación continúa en manos de la Policía y la Justicia, mientras se analizan cámaras de seguridad y otros elementos que permitan identificar a los responsables del millonario y certero golpe.

La Misiva Cai-7Paginas