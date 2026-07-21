Se conocieron nuevos detalles del automóvil que atropelló a un policía en Concordia y escapó

La investigación por el grave siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Isthilart y avenida San Lorenzo continúa avanzando mientras el funcionario policial que fue embestido por un automóvil permanece internado en estado delicado.

El hecho generó una fuerte conmoción dentro de la fuerza policial, ya que la víctima es un efectivo oriundo de Concordia que actualmente presta servicios en la ciudad de La Paz. El uniformado circulaba en su motocicleta cuando fue atropellado por un automóvil cuyo conductor escapó sin asistirlo.

Buscan un Renault Megane verde

Con el avance de la investigación se conocieron nuevos detalles sobre el vehículo involucrado. Según la información recabada por los investigadores, se trata de un Renault Megane color verde, con vidrios polarizados, que fue registrado por una cámara privada perteneciente a un comercio ubicado en las inmediaciones del lugar del accidente.

De acuerdo con los peritajes, el automóvil presenta daños visibles producto del impacto, entre ellos la falta del espejo retrovisor derecho y de las dos baguetas del mismo lateral, elementos que podrían resultar determinantes para su identificación.

La falta de cámaras vuelve a generar cuestionamientos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de este caso es que el accidente ocurrió en una de las esquinas con mayor circulación vehicular de Concordia, ya que conecta la zona noroeste con el centro de la ciudad.

Sin embargo, según trascendió, en ese sector no existirían cámaras de videovigilancia que hayan registrado el momento del impacto, lo que obligó a los investigadores a recurrir a imágenes aportadas por cámaras privadas de comercios cercanos.

La situación reavivó el debate sobre el funcionamiento y la cobertura del sistema de monitoreo urbano.

Otro caso pone el foco sobre el sistema de videovigilancia

El cuestionamiento a las cámaras de seguridad también quedó expuesto en otro hecho ocurrido recientemente en Concordia.

Una vecina denunció el robo de su motocicleta, que había dejado estacionada en inmediaciones de la estación de servicio ubicada en Catamarca y Pellegrini. Según publicó el portal La Misiva Digital Grupo CAI, la mujer aseguró que desde la Policía le informaron que las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la zona no tendrían la nitidez suficiente para identificar a los autores del robo, por lo que sería necesario solicitar autorización judicial para acceder a las grabaciones de las cámaras privadas de la estación de servicio.

Ambos episodios volvieron a instalar el debate sobre la eficacia del sistema de videovigilancia en sectores estratégicos de la ciudad, donde vecinos consideran fundamental contar con imágenes de calidad que permitan esclarecer delitos y siniestros viales como el ocurrido en Isthilart y San Lorenzo.

Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para dar con el conductor prófugo, quien podría enfrentar graves cargos por abandonar a la víctima tras el violento impacto.

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