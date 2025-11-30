Se conoció el apellido del empleado municipal que fue detenido por robar en una vivienda de Concordia

El dueño de la vivienda denunció que había salido por unos minutos y, al regresar, descubrió que un hombre había escalado un muro de dos metros para entrar al patio. Desde allí, forzó el ventiluz del baño y accedió al dormitorio de su hija. Según el inventario realizado por el damnificado, el delincuente se llevó una consola PlayStation 4 con sus accesorios, cables, cargadores, un joystick, zapatillas, una lámpara, un cargador portátil y otros objetos personales.

Con la filmación y la descripción del autor en mano, la policía inició un operativo en la zona. Mientras se dirigían al lugar, los efectivos divisaron a un hombre cuyas características coincidían plenamente con las aportadas. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso arrojó una mochila e intentó escapar, pero fue rápidamente reducido y aprehendido en la intersección de Maipú y Echagüe.

Tras ser informado del procedimiento, el fiscal Martín Núñez dispuso la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía. En tanto, todos los elementos robados fueron recuperados.

El detenido fue identificado como Brian Hugo Andrés Zabala, de 27 años, quien se desempeña como empleado municipal en la Dirección de Recolección de Residuos, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia. Según fuentes policiales, permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes

Con informacion de Concordia policiales