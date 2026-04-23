Se conoció el nombre del nuevo Director Departamental de escuelas en Concordia

La Dirección Departamental de Escuelas de Concordia tiene nueva conducción. Se trata del profesor Ernesto Alejandro Ramírez, quien asumió formalmente el cargo con el desafío de liderar el sistema educativo en un contexto que, según sus propias palabras, demanda decisiones firmes y una mirada puesta en la calidad institucional.

Con una vasta experiencia de un cuarto de siglo frente a las aulas, Ramírez vinculó su asunción con una visión social de la enseñanza: «Sostengo que la educación es el cimiento donde se construye una sociedad justa, libre y con igualdad de oportunidades. Asumir esta responsabilidad representa un compromiso profundo con el presente y el futuro de nuestra comunidad».

Ejes de gestión: Calidad y Planificación

El nuevo Director Departamental trazó una hoja de ruta clara para su mandato, señalando que la realidad educativa del departamento requiere de una planificación estratégica para que el acceso a la educación sea, efectivamente, de calidad.

Para Ramírez, la clave del éxito en su gestión no será individual, sino colectiva. En ese sentido, destacó la necesidad de un trabajo articulado: «Es fundamental el acompañamiento de nuestros supervisores, directivos, docentes, auxiliares y familias», sostuvo.

El aula como prioridad

Uno de los puntos más firmes de su discurso inaugural fue la intención de poner el foco nuevamente en los contenidos pedagógicos. Según el funcionario, la meta es que la educación recupere su lugar como pilar fundamental de la sociedad.

«El objetivo principal es recuperar el valor del aprendizaje, priorizando, ante todo, la calidad de los contenidos en nuestras aulas», aseguró Ramírez. Finalmente, hizo un llamado al sector educativo para trabajar bajo los valores del diálogo, la confianza y el compromiso, herramientas que considera indispensables para transformar la realidad escolar en el departamento Concordia.

Redaccion de 7Paginas