Se conoció la identidad de la persona fallecida en fatal accidente de Concordia

El vehículo involucrado, un Peugeot 208, era conducido por Ramón Martín López, de 68 años, vecino del barrio Constitución. Según se informó, López circulaba en sentido Este–Oeste por Av. San Lorenzo cuando, por razones que aún se intentan determinar, perdió el control del automóvil y colisionó de manera violenta contra una palmera ubicada en la vereda norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, en la escena trabajaron efectivos de la División Policía Científica, Bomberos Zapadores, Grúa Policial, el servicio de emergencias 107 y el médico policial Dr. Martín Fenoglio, quien constató el deceso. Además, se realizaron las diligencias de rigor y se procedió al secuestro del vehículo para su correspondiente peritaje.

La causa continúa en investigación para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.