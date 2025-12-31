Se conoció la identidad del adolescente de Concordia que murió en un trágico siniestro vial sobre la Ruta 14

Tal como informó 7Paginas, el hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 435 de la RN 14, en cercanías del Puente Curuzú, sobre el arroyo del mismo nombre. Por causas que son materia de investigación, la motocicleta en la que se desplazaban —una 250 cc— impactó contra el guardarraíl, provocando consecuencias fatales.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el menor habría sido quien conducía el rodado al momento del despiste. A raíz del violento impacto, Nazif Nazer perdió la vida en el lugar.

Su padre, Raúl Nazer, un hombre mayor de 50 años que viajaba como acompañante, sufrió múltiples fracturas de consideración. Fue asistido inicialmente por personal de Bomberos Voluntarios de Colonia Libertad y posteriormente trasladado de urgencia al hospital de Monte Caseros, donde permanece internado debido a la gravedad de las lesiones.

Nazif era conocido en el ámbito deportivo local, ya que se desempeñaba como masajista del Team Deportes Villa Adela y formaba parte del grupo de masajistas Legión Relax, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad.