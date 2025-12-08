Se conoció la identidad del concordiense que murió en un trágico accidente en Uruguay

El hecho se registró poco después de las 6 de la mañana del viernes, cuando por causas que aún se tratan de establecer colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Gerling, y un camión de logística perteneciente a la empresa Mirtrans, que estaba trasladando los instrumentos musicales de Shakira desde Montevideo a Buenos Aires. El choque fue de gran violencia y dejó al conductor del vehículo menor con lesiones de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos médicos, Eduardo Gerling no logró sobreponerse a las heridas y su deceso se produjo en la jornada del sábado, generando una profunda conmoción tanto en Concordia como en la región.

Gerling era una persona ampliamente conocida en la ciudad, vinculada desde muy joven al rubro de la construcción, actividad que había iniciado junto a su padre y que desarrolló durante toda su vida. Su fallecimiento provocó un marcado hondo pesar en la comunidad, donde era apreciado por su trayectoria laboral y su trato amigable.

Redaccion de 7Paginas