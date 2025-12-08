7PAGINAS

Lunes 8 de diciembre de 2025
Se conoció la identidad del concordiense que murió en un trágico accidente en Uruguay

Se confirmó en las últimas horas la identidad del hombre oriundo de Concordia que perdió la vida tras un grave siniestro vial ocurrido el pasado viernes en la Ruta 2 de la República Oriental del Uruguay, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el departamento Soriano. La víctima fue identificada como Eduardo Gerling, quien falleció este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto.
Redacción 7Paginas

El hecho se registró poco después de las 6 de la mañana del viernes, cuando por causas que aún se tratan de establecer colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Gerling, y un camión de logística perteneciente a la empresa Mirtrans, que estaba trasladando los instrumentos musicales de Shakira desde Montevideo a Buenos Aires. El choque fue de gran violencia y dejó al conductor del vehículo menor con lesiones de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos médicos, Eduardo Gerling no logró sobreponerse a las heridas y su deceso se produjo en la jornada del sábado, generando una profunda conmoción tanto en Concordia como en la región.

Gerling era una persona ampliamente conocida en la ciudad, vinculada desde muy joven al rubro de la construcción, actividad que había iniciado junto a su padre y que desarrolló durante toda su vida. Su fallecimiento provocó un marcado hondo pesar en la comunidad, donde era apreciado por su trayectoria laboral y su trato amigable.

