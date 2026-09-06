Se conoció la identidad del hombre asesinado en un barrio de Concordia

La víctima fue identificada como Alejandro Dealmeida, de 35 años, quien habría recibido al menos dos puñaladas en la zona de la espalda tras una discusión con los presuntos agresores.

De acuerdo con la información brindada a 7Paginas, alrededor de las 17 horas Dealmeida circulaba a pie junto a otro hombre cuando ambos fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de 250 centímetros cúbicos.

Tras iniciarse una discusión entre los involucrados, uno de los hombres habría extraído un arma blanca y atacado a Dealmeida, provocándole dos heridas en la espalda. Como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima falleció.

Una deuda habría originado el conflicto

De acuerdo con las primeras diligencias llevadas adelante en el marco de la investigación, el conflicto se habría originado a raíz de una deuda entre personas vinculadas a la cosecha de fruta, situación que habría derivado en la confrontación ocurrida en plena vía pública.

En relación con el homicidio, Federico Morales fue detenido, mientras que la Policía continúa con la búsqueda de otro de los presuntos involucrados, quien permanece prófugo.

En el lugar trabajaron las distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, con la intervención de los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti.

Asimismo, se recibieron declaraciones de testigos presenciales y se realizó el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto del sistema 911 como de particulares. Según se informó, en algunas de las imágenes se habría logrado observar la secuencia de lo ocurrido.

La investigación continúa en curso y se encuentran en trámite diferentes medidas judiciales, entre ellas pedidos de allanamiento, con el objetivo de reunir nuevos elementos de interés para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.

Finalmente, se indicó que el hombre detenido cuenta con una causa elevada a juicio, en la que se encuentra imputado por un homicidio ocurrido en el año 2023, en perjuicio de Gerardo Mendoza.