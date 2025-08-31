7PAGINAS

Domingo 31 de agosto de 2025
Se conoció la identidad del hombre que murió cuando estaba realizando actividades deportivas en San Carlos

La tranquilidad de la tarde de este sábado en el Parque San Carlos se vio alterada por un hecho que causó conmoción entre los vecinos: un hombre fue hallado sin vida mientras realizaba actividades deportivas en el lugar.
De acuerdo a lo informado a 7Paginas por fuentes oficiales, la víctima fue identificada como José Anastacio López, de 55 años, quien falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El cuerpo del desafortunado vecino fue encontrado por otro hombre que también se encontraba entrenando en el parque, quien dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, López ya había fallecido.

El Parque San Carlos es uno de los espacios más concurridos de la ciudad, visitado a diario por cientos de concordienses que practican actividades físicas y recreativas, por lo que el hecho generó gran impacto entre quienes se encontraban presentes.

Otro dato recogido por este medio es que López era hermano de “el Negro Charly”, un conocido personaje de Concordia que trabaja como vendedor ambulante en la zona céntrica.

Este trágico episodio vuelve a poner de relieve la importancia de los controles médicos preventivos en aquellas personas que realizan actividades físicas intensas.

 