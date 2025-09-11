Se conoció la identidad del hombre que murió en el accidente en la Autovía: era un reconocido comerciante de Concordia

Según pudo saber 7Paginas, Tito era vecino de Villa Adela y propietario de un tradicional bar-almacén ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio El Martillo, donde era ampliamente reconocido por vecinos y clientes debido a su larga trayectoria en el rubro comercial.

El accidente

De acuerdo a los primeros datos recabados, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en el kilómetro 249 y ½ de la Autovía Artigas. La camioneta Toyota que conducía la víctima circulaba en sentido sur–norte y, en una maniobra de sobrepaso por la derecha a un camión, tomó contacto con el lateral del transporte pesado.

Tras ello, el vehículo menor se cruzó en la trayectoria del camión, lo que derivó en una segunda colisión y el vuelco de la camioneta en el cantero central.

Al llegar al lugar, personal del Servicio de Emergencias 107 constató que el conductor ya no presentaba signos vitales.

La Fiscal de turno, Dra. Montangie, dispuso las actuaciones de rigor, mientras personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para establecer con precisión las causas del accidente.