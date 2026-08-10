Se corrió el 1° rural bike De los Viñedos y Los Pecanes en La Criolla

Con la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, la prueba tuvo dos distancias de 30 y 60 kilómetros sobre el llano del departamento Concordia. Pese a las lluvias de la semana previa, los caminos estuvieron en muy buenas condiciones.

En los 30 kilómetros los ganadores de la general fueron Andrea Favre de San José y Jorge Galeano de Chajarí. En tanto que en los 60 kilómetros los triunfadores resultaron Belén Labriola de Concordia y Sebastián Pozzi de Chajarí.

La particularidad que presentó la prueba fue que en la rama masculina sendas competencias terminaron con una definición sumamente cerrada. En los 60 kilómetros y luego de casi dos horas de carrera, los primeros cinco ubicados llegaron en apenas ¡5 segundos de diferencia!

Al finalizar la competencia, los competidores realizaron una degustación de vinos con una picada, gentileza de Bodega Siandra Hermanos, que junto a los terrenos de Vivero Santa María, gentilmente permitieron que la competencia pase por sus instalaciones.

Desde la organización se quiere dejar un agradecimiento especial a la Municipalidad de La Criolla por prestar colaboración en esta prueba, como también a todos los atletas que disfrutaron de una fría mañana y a pleno sol para ser parte del “1° Duatlón Rural Bike de los Viñedos y los Pecanes”.

RESULTADOS

General 30 Kilómetros

Damas

1°) Andrea Favre (San José) con 1 hora 13’06”

2°) Daiana Ziegler (Concepción del Uruguay) con 1 hora 18’09”

3°) Liliana Cabrera (Concordia) con 1 hora 31’01”

4°) Virginia Otegui (Concordia) con 1 hora 34’19”

Caballeros

1°) Jorge Galeano (Chajarí) con 1 hora 08’44”

2°) Agustín Ibarrola (Concordia) con 1 hora 08’45”

3°) Federico Kanemann (Chajarí) con 1 hora 08’47”

4°) Aldo Briozzo (Concepción del Uruguay) con 1 hora 11’56”

5°) Ayrton Fabre (Colón) con 1 hora 12’36”

General 60 Kilómetros

Damas

1°) Belén Labriola (Concordia) con 2 horas 19’59”

2°) Silvina Fleitas (La Criolla) con 2 horas 32’40”

Caballeros

1°) Sebastián Pozzi (Chajarí) con 1 hora 58’54”

2°) Federico Zboron (Concordia) con 1 hora 58’56”

3°) Alejandro Janin (Concordia) con 1 hora 58’57”

4°) Juan Fernando Luna (Federal) con 1 hora 58’58”

5°) Maximiliano Cermesoni (Federal) con 1 hora 58’59”

Para ver resultados completos: https://www.cronomet.com.ar/?cronomet=resultados

Prensa Amigos del MTB