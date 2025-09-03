Se cumplen 16 años de la implementación de la Mediación Penal en Concordia

Concordia se convirtió en la primera jurisdicción de Entre Ríos en implementar este servicio público, que con el tiempo se expandió a toda la provincia. La propuesta abrió un espacio para el diálogo y la escucha, donde las diferencias encuentran una vía de solución basada en la voluntad y el compromiso de las partes, con la asistencia de un mediador neutral.

Compromiso y vocación de servicio

Quienes integran los equipos de trabajo en Concordia recordaron los inicios con emoción:

“A 16 años de aquella mañana en la que abrimos las puertas de una oficina vacía, pero llena de ilusiones, mantenemos nuestro compromiso intacto, porque creemos firmemente en la labor que realizamos”.

Destacaron además que la función de los mediadores va más allá de aplicar técnicas legales, ya que implica acompañar y guiar a las personas en un proceso que busca construir acuerdos y reducir la conflictividad social.

Un servicio consolidado en toda la provincia

Actualmente, la Mediación Penal está presente en todas las jurisdicciones entrerrianas. El servicio depende de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), que funciona bajo la órbita de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y cuenta con 22 mediadores penales que garantizan su implementación.

De esta manera, tras 16 años de funcionamiento, la Mediación Penal en Entre Ríos se consolida como una herramienta clave de justicia restaurativa, contribuyendo a la resolución pacífica de los conflictos y al fortalecimiento del sistema judicial.

Prensa STJ

Redaccion de 7Paginas