Se definió la grilla del Carnaval de los Pequeños Duendes en Concordia

En una reunión realizada entre distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y representantes de las comparsas, quedaron definidas las cuestiones organizativas del evento, así como los días y horarios de los desfiles. Las jornadas se llevarán a cabo los días 8, 17 y 22 de febrero, a partir de las 20 horas.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Luciano Dell´Olio, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando: “Resaltamos el trabajo conjunto que estamos llevando adelante con las comparsas y el compromiso de cada una de las áreas de la Municipalidad para la realización de este evento, donde lo más importante es que los chicos puedan disfrutar junto a sus familias y al público que siempre acompaña”.

Por su parte, el titular del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, subrayó el valor simbólico y cultural de este evento para la ciudad. “No desconocemos lo que significan los Pequeños Duendes para Concordia y, sobre todas las cosas, para los integrantes de cada agrupación. Acá hay mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación. Por eso pedimos a la comunidad que nos acompañe en cada jornada. No es una competencia, sino un encuentro para que cada comparsa pueda mostrar el resultado de todo lo realizado durante el año”, expresó.

Las comparsas que dirán presente con su talento, color y alegría serán Bella Flor, Los Peques de Camba Paso, Los Cabezones y sus Amigos, Los del Río, Villa Samba, Los Enanitos del Carnaval y Ferro Berá.

Del encuentro organizativo también participaron el subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart; el subsecretario de Gobierno, Lucas Fuscado; la Dirección de Eventos y otras áreas municipales involucradas en la organización del tradicional carnaval infantil.